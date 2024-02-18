Белорусские пограничники задержали хорвата с ножом

Нарушителя границы задержали в Гродненском районе. При нем нашли два рюкзака с вещами, нож и деньги.

«Конечной точкой такого незаконного „путешествия“ была Белоруссия или Российская Федерация, куда нарушитель направлялся для поиска работы и лучших условий жизни», - уточнило ведомство.

Мужчине грозит штраф и депортация. В отношении хорвата уже возбудили административное дело по статье о нарушении государственной границы и правил пребывания.

Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.

В конце января финские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов на закрытой границе с Россией - мужчин, женщин и детей. По предварительной информации, они прибыли с Ближнего Востока. Они пересекли границу пешком и попросили об убежище.