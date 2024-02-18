18 февраля 2024, 00:22

Белорусские пограничники задержали хорвата с ножом

Freepik
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Белорусские пограничники задержали жителя Хорватии, который незаконно пересек границу Литвы и Белоруссии в поисках лучшей жизни. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

Нарушителя границы задержали в Гродненском районе. При нем нашли два рюкзака с вещами, нож и деньги.

«Конечной точкой такого незаконного „путешествия“ была Белоруссия или Российская Федерация, куда нарушитель направлялся для поиска работы и лучших условий жизни», - уточнило ведомство.

Мужчине грозит штраф и депортация. В отношении хорвата уже возбудили административное дело по статье о нарушении государственной границы и правил пребывания.

Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.

В конце января финские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов на закрытой границе с Россией - мужчин, женщин и детей. По предварительной информации, они прибыли с Ближнего Востока. Они пересекли границу пешком и попросили об убежище.

Белоруссия Мигранты Евросоюз
17 февраля 2024, 23:32
Германия призвала готовиться к многолетнему конфликту с Россией
РИА «Новости»
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Западные страны должны готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило издание Welt am Sonntag.

«В ближайшие десятилетия Европа будет вынуждена жить с разделительными линиями - с одной стороны, демократическая Европа, с другой - авторитарная Россия», - сказал он.

По словам Писториуса, на континенте не получилось построить общую архитектуру безопасности. Он считает, что российская сторона якобы намерена восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе. Поэтому Западу нужно выделить больше ресурсов на военное сдерживание.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции по безопасности предложил лидерам стран Евросоюза подписать с властями Украины соглашение о гарантиях безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский накануне приехал в Берлин.

Германия Европа Россия Запад
17 февраля 2024, 21:19
Орбан заявил о необходимости перемен в Брюсселе
РИА «Новости»
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Руководство Евросоюза предоставило европейцев самим себе, а политика Брюсселя далека от интересов простых граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его процитировало издание Index.

«Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены», - заявил Орбан, рассказывая о планах на 2024 год.

По мнению венгерского премьера, перемены не произойдут сами собой, а только принудительно. Орбан напомнил, что с июля Венгрия будет председательствовать в ЕС, и призвал «сделать Европу снова великой».

Премьер Венгрии ранее заявил, что страна намерена «держаться подальше» от украинского конфликта и противодействовать экономическим блокадам. Венгрия стоит на позиции мирного урегулирования ситуации.

Венгрия Европа Евросоюз
17 февраля 2024, 19:04
Подчиненная обвинила главу Red Bull Хорнера в домогательствах
Global Look Press
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Одна из подчиненных руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера обвинила его в домогательствах. Об этом сообщила De Telegraaf.

По данным нидерландской газеты, глава Red Bull отправлял свой сотруднице сообщения сексуального характера. После этого 50-летний Хорнер предложил девушке заплатить 650 тысяч фунтов за молчание.

Команда Red Bull сейчас проводит независимое расследование. Клуб пригласил юриста, который разберется в деле.

Кристиан Хорнер занял должность руководителя Red Bull в 2005 году. Под его руководством команда шесть раз победила в Кубке конструкторов (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 годы). Также пилоты Red Bull семь раз становились чемпионами «Формулы-1».

Ранее бывшая ассистентка актера Вина Дизеля обвинила его в сексуальном насилии. По словам женщины, Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте. Получив отказ, актер сразу же уволили ассистентку.

Домогательства Женщины Формула 1
17 февраля 2024, 17:44
Похожие на взрыв звуки услышали жители пригорода Варшавы
Global Look Press
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Правоохранители в Польше начали проверку из-за громкого звука, похожего на взрыв, который слышали жители окрестностей Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, около 23:00 по местному времени жители нескольких населенных пунктов в Мазовецком воеводстве слышали мощный грохот.

«В здании задрожали окна и стены», - рассказал очевидец.

После этого поляки начали звонить дежурному комендатуры полиции в Жирардове. Информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

В конце 2023 года власти Польши заявили, что в воздушное пространство страны влетел неопознанный объект со стороны Украины. После этого больше половины граждан выступили за защиту приграничной территории , призвав начать переговоры по этому вопросу с НАТО.

Взрывы Польша Полиция

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