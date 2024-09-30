Белорусские пограничники посадили беспилотник у границы с Литвой

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Дрон посадили накануне, это случилось в Вороновском районе. Правоохранители возбудили административное дело.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», - уточнили в Погранкомитете.

Там напомнили, что с 1 апреля в Белоруссии запрещено ввозить, хранить и использовать беспилотники без особого разрешения. Нарушение этих правил в приграничной зоне влечет административную ответственность.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил о договоренности с Россией и Украиной о не освещении случаев нарушения государственной границы беспилотниками. Он объяснил это особенностями управления аппаратами.