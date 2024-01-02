Белоруссию назвали главной должницей России

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В общей сложности Белоруссия должна России порядка 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш - 5,86 и Индия - 3,75.

Совокупный долг перед Россией со стороны иностранных стран и их резидентов составляет около 28,9 миллиарда долларов по состоянию на конец 2022 года.

Индия стала единственным государством в 2022 году, перед которой у России увеличился внешний долг. В 2023 году Россия оставалась должником Южной Кореи, Индии и Франции.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна сократила внешние задолженности примерно на треть , что является крайне важным показателем, писал RT.

Глава государства отметил, что ведущие корпорации страны вовремя выплачивают кредиты, делая свою финансовую политику более здоровой, добавил сайт kp.ru.