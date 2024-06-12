12 июня 2024, 19:23

Белоруссия заявила о готовности к применению ЯО

РИА «Новости»
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В Белоруссии комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

В Белоруссии комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, оперативно-тактические комплексы «Искандер» выдвинули в позиционные районы. Их поставили на боевое дежурство для нанесения ударов по назначенным целям. Ракеты оснастили специальными боеприпасами. Авиацию РБ также подготовили к выполнению боевых задач с использованием ядерного оружия.

«Сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», - подчеркнул Муравейко.

Военачальник отметил, что все организационно-технические вопросы решаются во взаимодействии с российскими коллегами.

Ранее заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал о целях проведения Россией и Белоруссией учений нестратегических ядерных сил. По его словам, РФ применит ядерное оружие только в качестве ответной меры.

Ядерное оружие Авиация Ракеты Белоруссия Россия Оружие
12 июня 2024, 19:00
Захарова пригрозила США ответом на новые экономические ограничения
РИА «Новости»
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Россия не оставит без ответа новые американские санкции. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что российское руководство всегда отвечает на подобные выпады в свой адрес.

«Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», - подчеркнула дипломат.

Минфин США включил в санкционный список порядка 30 физических лиц и более 200 структур. Белый дом также запретил зарубежным компаниям оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами.

В санкционный перечень вошли семь российских кораблей, перевозящих СПГ, Российский научный центр робототехники и кибернетики, НИИ прикладной химии и другие фирмы, работающие в сфере IT и авиации. Под экономические ограничения также попала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул , которая недавно приезжала в Россию на ПМЭФ.

США Мария Захарова Санкции Россия
12 июня 2024, 18:02
Корабли Северного флота в рамках дальнего похода прибыли в главный порт Гаваны
Пресс-служба Минобороны
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Корабельная ударная группа Северного флота, в состав которой входят подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», в рамках дальнего похода прибыли в порт Гаваны. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В главную гавань также зашли спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». В гаванском порту состоятся две торжественные церемонии приветствия российских судов - отдельно для подводного крейсера и фрегата.

Заход на Кубу является лишь одной из задач дальнего похода, рассказал главком ВМФ России Александр Моисеев. Визит российских кораблей отвечает дружественным отношениям между двумя странами и строго соответствует международным правилам, отметили в МИД Кубы.

Накануне сообщалось, что корабли ВМС Соединенных Штатов будут отслеживать визит российских кораблей на Кубу. Для этого американцы выделили два эсминца и пару кораблей с буксируемыми гидролокаторами.

Куба Корабли Международные отношения Россия Походы
12 июня 2024, 18:00
США ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул
РИА «Новости»
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Новые антироссийские санкции США коснулись главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации Минфина США, в санкционные списки включили более 30 физических лиц, в том числе главу Гагаузии. Под санкции также попали порядка 200 компаний и предприятий, работающих в сфере IT и авиации. США внесли в перечень Российский научный центр робототехники и кибернетики, НИИ прикладной химии и другие структуры.

Ранее Гуцул рассказала на полях ПМЭФ, что хотела бы еще раз встретиться с президентом Владимиром Путиным. Переговоры с российским лидером состоялись в марте во время Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Гуцул обсудила с Путиным ситуацию в Молдавии и беззаконные действия правительства по отношению к Гагаузии.

США Молдавия Санкции Россия Гагаузия
12 июня 2024, 17:41
Пашинян не заявлял о выходе из ОДКБ — МИД Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а лишь указал, что власти сами решат, когда стоит покинуть организацию. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на заседании в парламенте.

«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, - сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», - процитировал Мирзояна ТАСС.

Ранее на вопрос оппозиционного депутата, почему страна не выходит из ОДКБ, хотя недовольна этой организацией, Пашинян ответил : «Выйдем. Мы решим когда».

Армения заморозила участие в ОДКБ еще в феврале 2024 года. В стране посчитали, что в отношении нее якобы не выполнили условия соглашения, особенно в 2021–2022 годах. Республика также решила не присоединяться к финансированию бюджета Организации Договора о коллективной безопасности.

Армения ОДКБ Никол Пашинян

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