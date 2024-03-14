Белоруссия запретила ввоз спиртных напитков из Литвы

В Белоруссию из Литвы теперь нельзя ввозить алкогольные напитки - от пива до этилового спирта. А также уксус, шины, покрышки и одежду. Под запрет попали и бывшие в употреблении товары и части транспортных средств.

«Введение запрета на ввоз - ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», - сообщило правительство.

Ранее власти Латвии запретили ввоз ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения начали действовать с 8 марта. Под запрет попала сельскохозяйственная продукция: овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.