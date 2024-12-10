Белоруссия запретила продажу барнаульской гречки

По данным Госстандарта Белоруссии, содержание упаковки не соответствовало указанной на ней информации.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», - отметили в ведомстве.

Проверка продукта показала, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут, хотя норма составляет до 29 минут. Из-за недостоверной информации на упаковке гречку от «Вега-инжиниринг» отнесли к категории опасных продуктов.

Ранее и. о. премьера Абхазии Валерий Бганба объявил, что Россия ввела запрет на поставки мандаринов из республики. Россельхознадзор опроверг эти данные.