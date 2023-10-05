Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о правах переселенцев
Подписанное 20 лет назад соглашение между Белоруссией и Украиной о защите прав переселенцев и членов их семей аннулировали. Президент республики Александр Лукашенко подписал закон о приостановке его действия. Документ опубликовали на национальном правовом интернет-портале.
Глава государства поручил приостановить действие соглашения между Белоруссией и Украиной об регулировании процесса переселения, защите прав переселенцев и членов их семей, которое заключили 19 марта 2003 года. Палата представителей приняла, а совет республики одобрили закон 19 сентября 2023 года. Александр Лукашенко подписал его 2 октября.
Власти Украины в одностороннем порядке денонсировали соглашения с Белоруссией о трудовой миграции и мирном использовании космического пространства. Республика отказалась исполнять соглашение о военно-техническом сотрудничестве с киевским режимом.