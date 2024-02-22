Белоруссия выдаст России обвиняемого в мошенничестве с пожарным оборудованием
Белоруссия экстрадирует в Россию мужчину, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии следствия, подозреваемый руководил преступным сообществом, которое под видом пожарной проверки устанавливало в жилых помещениях электрооборудование по завышенным ценам.
Организованная группа работала по мошеннической схеме в Пермском крае, Удмуртии, а также в Свердловской и Калининградской областях. По информации Генпрокуратуры, задержанный вместе с сообщниками мог похитить больше 11 миллионов рублей у 367 человек.
«Запрос о выдаче <…> направлен в декабре 2023 года в связи с его задержанием на территории Республики Беларусь», - указали в пресс-службе.
Задержанного в Белоруссии мужчину привлекут к уголовной ответственности по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».
Ранее Турция экстрадировала в Россию москвича, обвиняемого в убийстве супруги. Мужчину задержали за границей после объявления его в международный розыск.