05 июня 2024, 15:26

Белоруссия вступит в ШОС в июле

РИА «Новости»
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Белоруссия станет полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества на ближайшем саммите в Астане, который состоится в июле. Об этом объявил генеральный директор ШОС Чжан Мин, его слова привел «Интерфакс».

«На саммите ШОС в следующем месяце будет принято решение о вступлении Белоруссии в состав организации», - сказал Чжан Мин.

По его словам, для ШОС это событие станет по-настоящему историческим прорывом.

«За последние 20 лет ШОС превратилась в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию из регионального механизма встреч лидеров стран», - отметил генеральный секретарь объединения.

Президент России Владимир Путин называл Белоруссию ближайшим союзником и стратегическим партнером страны. Глава государства отмечал, что ее членство в ШОС положительно скажется на работе всей организации. Республика подала заявку на вступление в ШОС еще в июле 2022 года.

Белоруссия Международные отношения Россия
05 июня 2024, 14:49
ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким
РИА «Новости»
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова передала телеведущей Марине Ким мандат депутата Государственной думы федерального собрания восьмого созыва. Об этом сообщило РИА «Новости».

Памфилова подчеркнула, что решение приняли единогласно.

Ким получила мандат бывшего парламентария от партии «Справедливая Россия - За правду» Вадима Белоусова, которого ранее в рамках расследования дела о взятке в 3,25 миллиарда рублей объявили в международный розыск.

«Спасибо всем, кто присутствует в зале. Предприму максимум усилий, сделаю все возможное и невозможное, чтобы оправдать доверие наших избирателей», - сказала Ким.

Госдума 1 ноября 2023 года прекратила полномочия Белоусова в качестве депутата за пропуски заседаний комиссий и комитетов. С февраля 2024 года он находится в международном розыске.

В конце мая депутата в Карелии задержали по подозрению в даче взятки.

Элла Памфилова Депутаты Россия
05 июня 2024, 14:09
Премьер Индии Моди подал в отставку после выборов в парламент
Global Look Press
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Заявление об отставке после парламентских выборов подписал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе с другими министрами он продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Об отставке кабмина Моди объявил на встрече с президентом Индии Драупади Мурму. Глава государства приняла заявление политика и попросила его остаться до прихода к власти нового правительства.

По закону новый кабмин формирует лидер победившей на выборах партии. После голосования возглавляемая Моди «Бхаратия джаната парти» утратила свой доминирующее положение и получила только 272 из 543 мандатов.

Официальным победителем стала коалиция «Национальный демократический альянс», куда входят несколько десятков партий, включая политическое объединение ушедшего премьера. Благодаря участию в коалицию Моди сохранит пост главы кабмина. Но теперь ему придется сотрудничать с оппозиционным альянсом I.N.D.I.A, который заметно увеличил свое представительство.

В ходе предвыборной кампании премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что сохранит свой пост главы правительства страны, потому что его послал Бог для выполнения определенных задач. В чем именно они заключаются, политик не уточнил, но добавил, что закончит работу только после достижения всех целей.

Отставки Индия Нарендра Моди Выборы
05 июня 2024, 12:53
Побережье Нидерландов назвали «жирной целью» для ядерного удара России
РИА «Новости»
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Атаковав Нидерланды, Россия нанесет большой урон энергетической безопасности Европы. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» призвал нанести удар ядерным оружием.

На побережье Нидерландов, по подсчетам парламентария, сконцентрировали около 50-60% системы обеспечения Европы углеводородами. Гурулев назвал эти объекты «жирной целью» для Вооруженных сил России. Он заявил, что удар по ним вызовет критический ущерб и поставит европейцев на колени.

«Причем это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным», - сказал депутат.

Соловьев уточнил, предложил ли он использовать ядерное оружие. Гурулев подтвердил его догадку.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен разрешила Украине использовать поставленные в качестве военной помощи истребители F-16 для ударов по России. С аналогичным заявлением выступил МИД этой страны.

Ядерное оружие Госдума РФ Депутаты Россия Нидерланды
05 июня 2024, 12:18
Израиль пригрозил «Хезболле» за атаки на севере страны
Global Look Press
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ЦАХАЛ обеспечит безопасность не только на юге, но и на севере Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил движению «Хезболла» за атаки у границы с Ливаном, сообщил i24.

Председатель правительства 5 июня побывал в городе Кирьят-Шмона, посетил военный лагерь, заслушал отчеты командиров. Нетаньяху доложили об операциях против инфраструктуры «Хезболлы» и террористов на юге Ливана. Он поблагодарил пожарных за тушение возгораний от атак боевиков и заявил, что ЦАХАЛ защитит как юг, так и север.

«Тот, кто думает, что он причинит нам вред, и мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень решительным действиям на севере. Так или иначе, мы восстановим безопасность к северу», - сказал он.

Ливанское движение «Хезболла» поддержало ХАМАС в конфликте с Израилем. Боевики неоднократно наносили удары по приграничной территории.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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