Белоруссия вступит в ШОС в июле

Читайте нас в:

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова передала телеведущей Марине Ким мандат депутата Государственной думы федерального собрания восьмого созыва. Об этом сообщило РИА «Новости».

Памфилова подчеркнула, что решение приняли единогласно.

Ким получила мандат бывшего парламентария от партии «Справедливая Россия - За правду» Вадима Белоусова, которого ранее в рамках расследования дела о взятке в 3,25 миллиарда рублей объявили в международный розыск.

«Спасибо всем, кто присутствует в зале. Предприму максимум усилий, сделаю все возможное и невозможное, чтобы оправдать доверие наших избирателей», - сказала Ким.

Госдума 1 ноября 2023 года прекратила полномочия Белоусова в качестве депутата за пропуски заседаний комиссий и комитетов. С февраля 2024 года он находится в международном розыске.

В конце мая депутата в Карелии задержали по подозрению в даче взятки.