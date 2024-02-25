«Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир - это сила. Понимают только силу», - добавил белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году, причем отметил, что чем сильнее Запад будет «напрягать» его страну, тем быстрее он решится стать кандидатом.

Ранее, 20 февраля, Александр Лукашенко заявил, что у границы Союзного государства скопились тысячи бронемашин и десятки тысяч бойцов стран НАТО. Он сообщил также, что Североатлантический альянс разместил рядом с Белоруссией и Россией около 32 тысяч военных.