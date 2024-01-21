Белоруссия расценит возможные нападения на союзников как атаку на себя

Читайте нас в:

«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», - сказал он.

По словам Буторина, в новом варианте документа планируется закрепить принципы и взгляды страны на ее деятельность в рамках союзных отношений с другими государствами.

Накануне в Белоруссии утвердили новый проект военной доктрины , в которую внесли все страны, несущие угрозу государству. В документе также прописали классификацию конфликтов с разными видами реагирования. Кроме того, в доктрине прописали понятие «межгосударственная война».

Литва, Латвия и Эстония ранее приняли решение построить линию обороны вдоль границы между Белоруссией и Россией.