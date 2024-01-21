21 января 2024, 21:42

Белоруссия расценит возможные нападения на союзников как атаку на себя

РИА «Новости»
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Белоруссия в соответствии с новой военной доктриной рассмотрит нападение на своих союзников как агрессию против своей территории. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин в эфире телеканала СТВ.

«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», - сказал он.

По словам Буторина, в новом варианте документа планируется закрепить принципы и взгляды страны на ее деятельность в рамках союзных отношений с другими государствами.

Накануне в Белоруссии утвердили новый проект военной доктрины , в которую внесли все страны, несущие угрозу государству. В документе также прописали классификацию конфликтов с разными видами реагирования. Кроме того, в доктрине прописали понятие «межгосударственная война».

Литва, Латвия и Эстония ранее приняли решение построить линию обороны вдоль границы между Белоруссией и Россией.

Белоруссия Военные Войны
21 января 2024, 21:20
Один из выживших при падении Falcon 10 попросил о помощи в афганском селе
Freepik
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Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 на северо-востоке Афганистана самостоятельно добрался до местного села и жестами попросил о помощи. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

«Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов», - уточнили в публикации.

Местные жители отвели выжившего к местным представителям «Талибана» *. По словам талибов, упавший самолет с четырьмя выжившими иностранцами нашли около Куфабского ущелья.

Частный самолет Falcon 10 разбился на северо-востоке Афганистана. На борту джета также находились россияне. Вечером 21 января стало известно, что четырех из шести человек нашли. У них выявили травмы, но людям удалось выжить.

Джет вылетал из Таиланда для эвакуации заболевшей во время отпуска жительницы Волгодонска Анны Евсюковой. В местной больнице у пациентки диагностировали быстроразвивающуюся инфекцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Авиация Афганистан Самолеты
21 января 2024, 19:04
Забытый фонарик сорвал испытания двигателя истребителя США F-35
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Невнимательный авиатехник во время осмотра двигателя Pratt & Whitney перед очередными испытаниями новейшего истребителя США F-35 забыл внутри фонарик. Посторонний предмет упал в воздухозаборник и повредил мотор стоимостью 14 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные расследования Военно-воздушных сил США сообщил журнал Air & Space Forces Magazine.

Испытания нового двигателя проходили 15 марта 2023 года на авиабазе «Люк» в Аризоне.

Группе технического обслуживания поручили провести последний осмотр перед первым включением двигателя на поиск вероятных утечек топлива. Запуск прошел штатно, но при замедлении комиссия услышала посторонний шум.

В ходе проверки выяснилось, что двигатель получил серьезные повреждения, которые невозможно отремонтировать на месте.

Расследование установило, что один из техников нарушил правила инструкции и забыл в одном из отверстий двигателя ручной фонарик. Кроме того, он не заметил недостачи в своем наборе инструментов, как и сотрудники, которым он его сдал после работы.

Разработанные США истребители-невидимки F-35 оказались слишком дорогими в обслуживании. Военно-воздушные силы Южной Кореи отказались от их использования после того, как один из самолетов во время тренировочного полета столкнулся с птицей. Осмотр показал, что ремонт обойдется в 107,6 миллиона долларов США. Это выше, чем цена нового F-35.

США Истребители F-35
21 января 2024, 16:56
Характеристики российских танков Т-80БВМ назвали лучшими в сравнении с Leopard
РИА «Новости»
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Задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские танки Т-80БВМ превзошли по своим характеристикам немецкие боевые машины Leopard. Они лучше показали себя в условиях реальных боевых действий и продемонстрировали чудеса маневренности. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

Авторы материала отметили, что полученные украинскими военными немецкие танки Leopard так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, что существенно сказалось на возможностях его использовать в боях.

Российская боевая машина также превзошла по мощности американские танки M1 Abrams благодаря установленному газотурбинному двигателю. Он обеспечивает проходимость машины в условиях бездорожья и дает экипажу возможность совершать сложные маневры, не прекращая обстрелы из мощных систем вооружения.

Командующий российскими танковыми войсками в беседе с авторами материала отметил, что танк Т-80БВМ задействовали в наступлении на Запорожском направлении. Он подчеркнул что машина позволяет интегрировать дополнительные устройства связи и защиты, чем еще сильнее увеличивает производительность.

Танки Т-80БВМ оснастили комплексом активной защиты «Арена-М». Система перехватывает снаряды и ракеты при помощи специальных боеприпасов. Кроме того разработка НПО «Высокоточные комплексы»» (входит в «Ростех») преодолевает глушители сигналов связи.

Военные Россия Оружие Танки
21 января 2024, 16:36
Взрывы на терминале «Новатэк» в Усть-Луге организовала СБУ
РИА «Новости»
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СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге, где произошел крупный пожар. Об этом написало издание «Страна.ua», назвав случившееся спецоперацией.

СБУ заявила о причастности к ЧП на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге, где произошел крупный пожар. Об этом написало издание «Страна.ua» , назвав случившееся спецоперацией.

По версии Financial Times , взрывы в Ленинградской области организовали сотрудники ГУР украинского Минобороны.

Обе украинские спецслужбы неоднократно пытались приписать себе успехи в проведении терактов на территории России. На это неоднократно указывал бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

Пожар на терминале «Новатэк» произошел 21 января. Перед возгоранием были слышны звуки взрывов. В пресс-службе компании заявили, что, предварительно, причиной пожара стало внешнее вмешательство.

Работу терминала временно приостановили , спасатели продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Пожары СБУ

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