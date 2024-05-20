Белоруссия пожелала народу Ирана стойкости и мужества после гибели президента

Пресс-служба МИД заявила, что Белоруссия восприняла новость о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси с большой болью. По ее словам, это стало утратой не только для иранцев, но и для белорусов.

«Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», - заявило министерство.

Раиси погиб при крушении вертолета на северо-западе Ирана. Синоптик Тишковец допустил, что авиакатастрофа связана с тяжелыми погодными условиями: в зоне аварии наблюдали термическую депрессию. Обязанности главы Ирана временно возложат на первого вице-президента Мохаммада Мохбера , выборы нового лидера пройдут летом.