Белоруссия освободила американку Анастасию Нюфер

Рубио отметил, что речь идет о «невинной гражданке США». В чем именно обвиняли Нюфер, не уточнялось. Чиновник добавил, что американку арестовали в Белоруссии при правлении Джо Байдена - на свободу она вышла уже при Дональде Трампе.

Вопросом освобождения американки занимался заместитель помощника государственного секретаря США по Восточной Европе, политике и региональным вопросам Кристофер Смит.

За последние месяцы глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал десятки осужденных. В конце января 2025 года он распорядился выпустить из тюрем 15 человек, восемь из которых совершили экстремистские преступления. Имена помилованных не сообщались.

В ноябре по указу Александра Лукашенко освободили 31 человека. Их также приговаривали к длительным тюремным срокам за экстремизм.