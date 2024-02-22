Белоруссия обещала сбивать всех нарушителей воздушного пространства

По его словам, с августа 2023 года воздушную границу Белоруссии нарушили шесть раз. Минобороны республики реагирует на все эти ситуации. При необходимости оборонное ведомство поднимает боевую авиацию и приводит в готовность зенитно-ракетные войска.

«Если уже совсем потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», - подчеркнул министр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что у границы Союзного государства скопились тысячи бронемашин и десятки тысяч бойцов стран НАТО. В непосредственной близости от республики и России разместили около 32 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. Лукашенко подчеркнул, что аппетиты коллективного Запада будут только расти.