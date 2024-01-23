Белоруссия нарастит силы РЭБ на границе из-за НАТО

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Вооруженные силы Белоруссии принимают меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, которые способны успешно искать суда нарушителя и воздействовать на них, подчеркнул Гулевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные государства готовят специальные отряды для провокаций против республики. Такое заявление белорусский лидер сделал при утверждении решений на охрану границы, сообщила «Газета.ru».

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония построят линию обороны вдоль границы между Россией и Белоруссией. Балтийская зона станет тщательно продуманным проектом, отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.