26 января 2025, 23:50

Белоруссия ловко ответила на заявления Евросоюза по выборам президента

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Глава белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко прокомментировал заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас по выборам президента в Белоруссии. Чиновника процитировало агентство БелТА.

Карпенко на пресс-конференции указал, что он не признает легитимность Каи Каллас на посту главы Евродипломатии. Свою позицию глава белорусского ЦИК назвал «демократичной».

Он отметил, что представителей Белоруссии не приглашали на избрание Каллас. Наблюдателей от белорусской стороны также не звали, как проходила процедура - неизвестно.

«Напишите, что мы не признаем ее легитимной», - резюмировал Игорь Карпенко.

Кая Каллас ранее назвала выборы президента Белоруссии «вопиющим оскорблением демократии». По ее мнению, у главы республики Александра Лукашенко «нет никакой легитимности».

С критикой состоявшихся в Белоруссии президентских выборов также выступила Польша. Здесь заявили, что выборный процесс прошел с нарушением демократических процедур.

Белоруссия Евросоюз Выборы Кая Каллас
26 января 2025, 22:56
Молдавские власти предрекли катастрофу в Приднестровье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Абсолютно все запасы энергоресурсов Приднестровье исчерпает максимум через 15 дней. Такое мнение выразил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в прямом эфире местного телеканала Moldova 1.

По словам чиновника, газ в Приднестровье закончится уже через неделю. Угля для производства электричества хватит не более чем на 15 дней. Спустя указанное время ситуация здесь превратится из кризисной в катастрофическую.

Уголь, по мнению Серебряна, не может использоваться в долгосрочной перспективе. Этот энергоресурс доступен лишь как временное решение кризиса.

Ранее приднестровские власти сообщали, что запасы газа по всему региону закончатся до февраля. Без отопления и горячей воды остались около полутора тысяч многоэтажных домов.

Министр иностранных дел Приднестровья 9 января рассказал о погибших из-за энергетического кризиса. В МВД региона уточнили, что с начала энергокризиса погибли три человека , еще 20 жителей пострадали.

Уже 15 января глава Приднестровья Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи. По данным прессы, газ через Россию на приднестровскую территорию может поступить через «Турецкий поток».

Электричество Газ Молдавия Кризис Приднестровье
26 января 2025, 22:00
Белоруссия освободила американку Анастасию Нюфер
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Руководство Белоруссии в одностороннем порядке освободило гражданку США Анастасию Нюфер. Об этом в своем аккаунте на Х сообщил новый американский государственный секретарь Марко Рубио.

Рубио отметил, что речь идет о «невинной гражданке США». В чем именно обвиняли Нюфер, не уточнялось. Чиновник добавил, что американку арестовали в Белоруссии при правлении Джо Байдена - на свободу она вышла уже при Дональде Трампе.

Вопросом освобождения американки занимался заместитель помощника государственного секретаря США по Восточной Европе, политике и региональным вопросам Кристофер Смит.

За последние месяцы глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал десятки осужденных. В конце января 2025 года он распорядился выпустить из тюрем 15 человек, восемь из которых совершили экстремистские преступления. Имена помилованных не сообщались.

В ноябре по указу Александра Лукашенко освободили 31 человека. Их также приговаривали к длительным тюремным срокам за экстремизм.

США Белоруссия Дональд Трамп Джо Байден
26 января 2025, 19:19
«Проблема назревшая». Аналитик — о возможном режиме ЧС в Германии из-за мигрантов
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин в беседе с RT поделился своим мнением о намерении немецких парламентариев ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов. По его мнению, эта проблема в стране существует давно.

«Проблема назревшая. Как всегда, власти делают вид, что произошло очередное культурное обогащение… Но проблему так просто под стол не загонишь. Многие немцы выражают недовольство, и, скажем так, рейтинги „Альтернативы для Германии“ бьют все мыслимые и немыслимые рекорды», - рассказал Камкин.

Он также отметил, что ситуация обострилась из-за очень умелого политического троллинга бизнесмена Илона Маска, который выступил на съезде партии «Альтернатива».

По мнению аналитика, ХДС, как партия, занимающая лидирующие позиции в предвыборной гонке, стремится привлечь внимание избирателей, которые поддерживают АдГ, и перехватить у них антиимиграционную повестку. Насколько это удастся - покажет время.

Подобная стратегия, добавил он, является распространенной в предвыборной борьбе, когда партии стремятся привлечь на свою сторону избирателей, поддерживающих другие партии, и переманить их на свою сторону.

Издание Bild сообщило, что парламентарии попытаются ввести в Германии режим ЧС из-за мигрантов. Кроме того, уже готов законопроект, ужесточающий правила предоставления убежища.

Ранее в нескольких городах Германии прошли массовые акции протеста , участники которых выражали свое недовольство деятельностью правых партий и политиков. Среди них была партия «Альтернатива для Германии». Кроме того, митингующие выступали против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска.

Германия Мигранты
26 января 2025, 16:49
Пушков высмеял британцев за страх перед испускающими газы китами
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Британские военные провели блестящую операцию по обнаружению «противника» — испускавших газы китов. Британцы посчитали, что Россия с помощью беспилотников пыталась отследить их подлодки, однако подозрительные звуки на самом деле производили морские животные, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Британские военные провели блестящую операцию по обнаружению «противника» - испускавших газы китов. Британцы посчитали, что Россия с помощью беспилотников пыталась отследить их подлодки, однако подозрительные звуки на самом деле производили морские животные, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал публикацию газеты The Sun. По ее данным, руководители ВМФ Британии пришли в ужас из-за странных звуков, отражавшихся от британской подлодки. Военные приняли их за сигналы от российских БПЛА, но виновниками переполоха оказались киты.

Сенатор иронично поздравил военных Великобритании с тем, что они все-таки нашли источник необычных звуков.

«Поздравляем британские ВМФ с блестящим обнаружением противника, угрожающего безопасности Британии!» - отметил Пушков.

Ранее британское Минобороны направило подлодку в пролив Ла-Манш для слежки за российским океанографическим судном «Янтарь». Министр обороны Джон Хили сообщил, что корабль якобы использовали для сбора разведданных.

Великобритания Военные Подлодки Животные

Новости по теме