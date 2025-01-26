Белоруссия ловко ответила на заявления Евросоюза по выборам президента

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Карпенко на пресс-конференции указал, что он не признает легитимность Каи Каллас на посту главы Евродипломатии. Свою позицию глава белорусского ЦИК назвал «демократичной».

Он отметил, что представителей Белоруссии не приглашали на избрание Каллас. Наблюдателей от белорусской стороны также не звали, как проходила процедура - неизвестно.

«Напишите, что мы не признаем ее легитимной», - резюмировал Игорь Карпенко.

Кая Каллас ранее назвала выборы президента Белоруссии «вопиющим оскорблением демократии». По ее мнению, у главы республики Александра Лукашенко «нет никакой легитимности».

С критикой состоявшихся в Белоруссии президентских выборов также выступила Польша. Здесь заявили, что выборный процесс прошел с нарушением демократических процедур.