Белому дому в очередной раз пришлось оправдываться за «зависание» Байдена

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Российская команда Team Spirit победила в весеннем турнире серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2. Состязание прошло в Лондоне.

В гранд-финале россияне обыграли команду из Украины Natus Vincere со счетом 3-1. На третьем месте расположились еще одна российская команда Virtus.pro и западноевропейская Team Vitality.

В победивший состав Team Spirit входят россияне Данил donk Крышковец, Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя. Самым полезным и выдающимся игроком турнира стал Данил Крышковец.

Призовой фонд состязания составил 425 тысяч долларов. Из этой суммы 200 тысяч заработала Team Spirit.

Ранее в Воскресенске прошли соревнования по киберспорту среди молодых людей. За возможность попасть в состав боролись 16 сборных. Это уже вторые состязания на базе клуба CyberX Community. После турнира выявят лучших игроков, которых позовут в команду от Воскресенска на Московскую студенческую киберспортивную лигу.