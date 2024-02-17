Бельгийских чиновников пытались отравить ядовитыми письмами

«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок - бруцин», - рассказали в прокуратуре страны.

По данным местных СМИ, письма отправили в брюссельский Дворец Правосудия, где работает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Все, кто контактировал с письмами, не пострадали. Имя отправителя сейчас устанавливается.

Бруцин - это яд, который возбуждает центральную нервную систему человека, вызывая судороги. Он становится очень опасным, когда попадает в организм.

В марте 2023 года стало известно о покушении на Героя России, командира специального отряда «Ахмат», помощника главы Чечни Апти Алаудинова. Ему прислали конверт с отравленным письмом. Следователи возбудили уголовное дело.