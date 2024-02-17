17 февраля 2024, 03:56

Бельгийских чиновников пытались отравить ядовитыми письмами

Unsplash
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Полицейские обнаружили в правительственных зданиях Брюсселя конверты с ядовитыми письмами. Об этом сообщила газета Politico.

«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок - бруцин», - рассказали в прокуратуре страны.

По данным местных СМИ, письма отправили в брюссельский Дворец Правосудия, где работает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Все, кто контактировал с письмами, не пострадали. Имя отправителя сейчас устанавливается.

Бруцин - это яд, который возбуждает центральную нервную систему человека, вызывая судороги. Он становится очень опасным, когда попадает в организм.

В марте 2023 года стало известно о покушении на Героя России, командира специального отряда «Ахмат», помощника главы Чечни Апти Алаудинова. Ему прислали конверт с отравленным письмом. Следователи возбудили уголовное дело.

Бельгия Полиция
17 февраля 2024, 03:59
Трампа признали виновным по делу о мошенничестве
Pxhere
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Суд в Нью-Йорке вынес решение о признании экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампа обязали выплатить около 355 миллионов долларов. По решению суда, старшие сыновья Дональда Трампа- Дон-младший и Эрик - выплатят по четыре миллиона доллара каждый. Их признали ответственными за многочисленные случаи мошенничества.

Также бывшему президенту США запрещено работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации в ближайшие три года. Адвокат бывшего американского лидера Алина Хабба заявила, что судебной решение отменят в апелляционном порядке.

Бывший президент США намерен обжаловать решение апелляционного суда в Вашингтоне после отказа в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Судья вынес вердикт, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года.

США Суд Мошенничество Дональд Трамп
17 февраля 2024, 02:20
Франция необоснованно обвинила Россию в агрессии
РИА «Новости»
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Участившиеся кибератаки в Европе связаны с «агрессивным» поведением России. С таким заявлением президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«В последние месяцы по всей Европе участились операции по дезинформации и манипулированию, также усилились кибератаки. Это изменение демонстрирует агрессивную позицию РФ в отношении нас», - сказал он.

Французский лидер обратил внимание на рост «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. В этом он также увидел прямую причастность российской стороны По словам Макрона, он с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, упомянув появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Он считает, что в случае подтверждения этих данных, России придется выступить с разъяснениями.

В пятницу, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности для Украины.

Европа Россия Франция
17 февраля 2024, 02:11
Врачи обнаружили батарейки в пенисе у 73-летнего мужчины
Freepik
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Австралийские врачи удалили часть пениса 73-летнему пациенту из-за того, у него в уретре застряли три батарейки. Об этом написала газета Daily Mail.

По данным издания, пожилой австралиец обратился к медикам из-за болей при мочеиспускании. Пациент признался, что незадолго до этого засунул уретру три батарейки каждая диаметром более сантиметра. Мужчина и раньше такое проделывал, но теперь элементы питания застряли. Из-за батареек уретра почернела, в ней возникли ожоги и начался некроз.

Хирургам пришлось удалить у пациента часть пениса. Кроме того, ему установили катетер, чтобы мочиться.

Ранее врачи Ступинской больницы извлекли 15-сантиметровую картофелину из прямой кишки пациента. Таким оригинальным способом мужчина пытался излечить геморрой. Чтобы извлечь корнеплод, хирурги провели операцию. Пациент перенес хирургическое вмешательство хорошо.

Больницы Австралия Врачи Мужчины
17 февраля 2024, 00:24
Эквадор передумал поставлять российскую технику США
РИА «Новости»
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Власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники Соединенным Штатам. Об этом посол РФ Владимир Спринчан сообщил РИА «Новости».

«Эквадорская сторона подтвердила, что страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем», - сказал он.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в коне января сообщил о планах отправить США старую российскую военную технику в обмен на новую. При этом он заявил, что власти не будут разрывать отношения с Россией.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна. К тому же такие действия могут негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.

Посол в Кито Владимир Спринчан предупредил, что передача российской техники станет недружественным шагом , после которого США отправят ее Вооруженным силам Украины.

Россия Эквадор

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