Бельгийские фермеры заблокировали подъезды ко второму по значимости порту

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«Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к порту Антверпена», - указали авторы материала.

Фермеры проверяют водителей на дорогах. Как сообщил RT со ссылкой на администрацию порта, из-за этого образовались заторы в районе Антверпена.

«Действия фермеров приводят к серьезным нарушениям движения в портовой зоне Антверпена», - уточнили в порту.

В протестах приняли участие бельгийские фермеры из Фламандского региона. Они потребовали включить их профессию в список критических важных.

Также в начале февраля демонстрацию устроили польские фермеры. Они стали атаковать украинские фуры на контрольно-пропускном пункте. Некоторые грузовики с зерном фермеры пытались вскрыть с помощью болгарок.

Мэр Львова Андрей Садовой осудил действия поляков. При этом он заявил, что демонстрацию устроили якобы «пророссийские провокаторы».