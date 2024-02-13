13 февраля 2024, 15:20

Бельгийские фермеры заблокировали подъезды ко второму по значимости порту

Global Look Press
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Фермеры из Бельгии блокировали подъезды к одному из важнейших портов Антверпена. Для этого протестующие применили тракторы. Об этом сообщил телеканал VTR.

«Порядка 500 тракторов блокируют подъезды к порту Антверпена», - указали авторы материала.

Фермеры проверяют водителей на дорогах. Как сообщил RT со ссылкой на администрацию порта, из-за этого образовались заторы в районе Антверпена.

«Действия фермеров приводят к серьезным нарушениям движения в портовой зоне Антверпена», - уточнили в порту.

В протестах приняли участие бельгийские фермеры из Фламандского региона. Они потребовали включить их профессию в список критических важных.

Также в начале февраля демонстрацию устроили польские фермеры. Они стали атаковать украинские фуры на контрольно-пропускном пункте. Некоторые грузовики с зерном фермеры пытались вскрыть с помощью болгарок.

Мэр Львова Андрей Садовой осудил действия поляков. При этом он заявил, что демонстрацию устроили якобы «пророссийские провокаторы».

Бельгия Дороги Фермеры
13 февраля 2024, 14:13
«Только начало». Захарова отреагировала на объявление в розыск премьера Эстонии
РИА «Новости»
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Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в России в розыск. Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила ее в преступлении против памяти героев Второй мировой войны.

«За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», - сказала она.

Карточка на эстонского премьера появилась в базе розыска МВД России. Полиция не уточнила, по какой именно статье Уголовного кодекса ее привлекут к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кая Каллас причастна к надругательству над исторической памятью.

Премьер призвала НАТО утвердить стратегию сдерживания России , пригрозила владельцам российских паспортов депортацией и одобрила закрытие границ. В Эстонии в годы ее правления, по информации RT , снесли памятник танку Т-34 и предложили демонтировать Бронзового солдата.

МВД РФ Мария Захарова Эстония МИД РФ Полиция
13 февраля 2024, 14:10
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца
Unsplash
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Власти Канады отказались выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки), о котором стало известно после чествования в канадском парламенте. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

«На наш запрос отказали, сославшись на формальное отсутствие договоренности об экстрадиции между странами», - сообщил источник.

Следственный комитет России заочно предъявил 98-летнему Гуньке обвинение в геноциде жителей СССР в период Великой Отечественной войны, в Канаду направили запрос на его экстрадицию.

В Центральном архиве Минобороны и Государственном архиве нашлись документы, которые подтвердили места дислокации дивизии СС «Галичина», в которой служил Гунька.

Осенью 2023 года разгорелся скандал с чествованием украинского ветерана СС в канадском парламенте, когда премьер-министр Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский встречали его аплодисментами. Позднее стало известно, что Гунька уехал из Канады.

Канада Россия
13 февраля 2024, 11:50
Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване
Global Look Press
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Власти Китая не попадут в ловушку, если кто-то решит устроить провокацию в Тайваньском проливе. Об этом изданию South China Morning Post заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.

«Возможно, что кто-то готовит ловушку для нас. Начнут поставлять вооружения для прокси-войны и оказывать военную помощь, чтобы китайцы бились с китайцами. В эту ловушку мы не попадем», - сказал он.

Таким образом бывший дипломат намекнул на непрерывную продажу Тайваню американского оружия.

Тянькай также расценил прошедшие парламентские выборы на Тайване как «местные китайские выборы».

«Мы добьемся воссоединения в любом случае. Но только таким способом, который ответит национальным интересам всей китайской нации самым наилучшим образом», - заключил бывший посол.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин призвал окончательно решить вопрос с сепаратистскими настроениями на Тайване.

Китай Тайвань
13 февраля 2024, 11:21
Хуситы оставили британцев без традиционного чая
Unsplash
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Британские поставщики столкнулись с дефицитом черного чая из-за атак йеменских хуситов на корабли в Красном море. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на представителей торговых организаций королевства.

Первым о перебоях в поставках сообщил крупный ретейлер Sainsbury’s. В компании отметили, что дефицит черного чая станет исключительно временным явлением и не затронет большую часть потребителей. Однако другие игроки рынка менее позитивны и готовятся к росту цен и инфляции.

В Институте международной торговли уточнили, что большая часть поставок черного чая в Британию приходится на Кению и Индию. Из-за обстрелов хуситов торговые сухогрузы вынуждены проходить через мыс Доброй Надежды, а не Суэцкий канал, что влечет за собой увеличение сроков доставки и повышенные затраты на логистику.

Генеральный директор института Марко Форджионе не исключил, что перебои с поставками чая продлятся несколько месяцев.

Ранее стало известно, что грузопоток в Суэцком канале рухнул на 40% из-за ухудшения безопасности в регионе.

Великобритания Корабли Торговля

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