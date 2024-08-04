04 августа 2024, 21:25

Бельгийская триатлонистка подхватила кишечную инфекцию после заплыва в Сене на ОИ-24

РИА «Новости»
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Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу, заразившись кишечной палочкой во время заплыва по реке Сене в рамках Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Nieuwsblad.

Заплыв прошел 31 июля. Спортсменка в итоговом протоколе заняла 38-ю позицию.

Мишель находится в больнице уже четыре дня. Бельгийская сборная по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете.

«Цирк со спортсменами в качестве марионеток», - заявил бельгийский триатлонист Мартен Ван Риэль, оценив отношение французских властей к спортсменам на ОИ-2024.

До этого пловчиха из США Кэти Ледеки повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, завоевав девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Спортсменка победила в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Ранее продюсеры, отвечающие за организацию и открытие Олимпиады в Париже, обратились в прокуратуру из-за угроз убийством. По их словам, неизвестные прислали им электронные послания, в которых говорится про «наказание Аллаха».

Спортсмены Больницы Болезни Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 22:04
Карманники заполнили парижское метро, обворовывая приехавших на Олимпиаду туристов
РИА «Новости»
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Прибывшие на летнюю Олимпиаду в Париже туристы для своих передвижений по городу стали активно использовать метрополитен. Об этом сообщила «Российская газета».

Парижская подземка функционирует исправно, при том этим летом ей уже исполнилось 124 года.

Издание отмечает, что набор «карне» из 10 билетов можно приобрести за 32 евро, но те, кто озаботился этим вопросом заранее, сумел сэкономить, отдав всего 17,35 евро. Покупка одного билета обойдется в четыре евро, так как местные власти в дни Олимпиады увеличили цены. Это касается не только проезда, но и посещения Лувра и Эйфелевой башни.

Туристы редко пользуются автобусом, так как дороги в городе либо перекрыли, либо частично заблокировали из-за Игр. Можно только пройти пешком, поэтому даже местные жители предпочитают не пользоваться личным транспортом до конца соревнований. Нелегко пришлось и парижским таксистам, которые не могут заработать из-за пробок.

При этом в Париже активизировались карманники, причем это часто девочки 13-14 лет, не подпадающие под уголовные статьи. Они обчищают карманы иностранцев в метро и в других местах их скопления.

Ранее сообщили, что власти Франции потратили на Олимпиаду почти 11 миллиардов евро.

Париж Туризм Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 21:16
Подбитый хуситами беспилотник США упал на северо-западе Йемена
РИА «Новости»
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Хуситы-ополченцы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что сбили американский беспилотник-разведчик MQ9 Reaper, который зашел в подконтрольное группировке воздушное пространство провинции Саада. Обломки летательного аппарата показал телеканал Al Masirah.

По данным журналистов, это 11-й американский летательный аппарат, сбитый хуситами с начала операции в поддержку Палестины.

Также под ударом оказалось зашедшее в Аденский пролив судно, которое повстанцы заподозрили в нарушении их требования ко всем сухогрузам отказаться от захода в порты Израиля.

Удар хуситов по торговому судну , проходившему в 125 километрах от Йемена, подтвердил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Капитан сухогруза в беседе со специалистами заявил, что в борт попала ракета. Но судно не пострадало и продолжит движение в пункт назначения.

США Беспилотники Йемен
04 августа 2024, 20:51
Эстонских священников склонили к разрыву связей с Московским патриархатом
РИА «Новости»
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Эстонские власти продолжают активно бороться с влиянием Русского мира. Местную православную церковь призывали разорвать связи с Московским патриархатом, сообщило РИА «Новости».

Идеологическая борьба развернулась в Эстонии еще весной. Эстонское МВД выступило с обращением признать Русскую православную церковь «террористической». Параллельно священников стали вызывать на допросы, а чиновники активно посещали монастыри, предупреждая об «угрозе».

Священнослужители предложили свой вариант в ответ на давление властей. Они готовы убрать все ссылки на РПЦ, но оставить только на томос патриарха Алексия II 1993 года, благодаря которому Эстонская православная церковь стала управляемой. Все необходимые манипуляции планируется провести до конца августа.

Также власти республики обсуждали, как надавить на Эстонскую православную церковь , чтобы та порвала связь с Россией. Парламентарий партии «Отечество» Ахти Калликорма предложил изъять у ЭПЦ недвижимое имущество.

Священники РПЦ Чиновники Эстония
04 августа 2024, 20:16
Американским бездомным начали выдавать билеты в один конец
Unsplash
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Власти города Сан-Франциско в штате Калифорния придумали новый способ борьбы с засильем бездомных. Теперь бродягам выписывают штрафы и выдают бесплатные билеты на автобусы в один конец, сообщила газета New York Times.

«Мэр Лондон Брид поручила чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус», - пояснили авторы материала.

Также городски власти запретили бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, полицейские могут штрафовать граждан, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в зонах для пешеходов.

Ранее стало известно, что число бездомных украинских беженцев увеличилось в Великобритании в два раза. Так, на конец ноября 2022 года без жилья оставались 3010 семей, а сейчас их уже 5995.

Штрафы Чиновники Калифорния Беженцы

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