22 декабря 2023, 05:25

Бельгийку раздавило 20-метровой новогодней елкой

РИА «Новости»
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Жительница Бельгии погибла после падения 20-метровой новогодней елки на центральной площади бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия. Об этом сообщил телеканал RTL.

«Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась», - рассказал мэр города Марник де Мелеместер.

По его словам, дерево рухнуло на землю из-за сильного порывы ветра. После этого новогоднюю ярмарку закрыли.

Сейчас ведется расследование, новой информации пока нет.

Ранее промышленный альпинист в костюме Деда Мороза погиб на празднике в Челябинске. Жильцы дома устроили детский праздник. К ним на площадку прямо из окна многоэтажки должен был спуститься мужчина в костюме зимнего волшебника. ситуация вышла из-под контроля. Альпинист сорвался с 24 этажа на глазах у детей. Предположительно, он перепутал веревки.

Аналогичный случай с падением произошел в Москве в мае этого года. П ромышленный альпинист сорвался с 10 этажа небоскреба «Москва-Сити». Во время падения он пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек, что и спасло ему жизнь.

Смертность Бельгия Женщины Новый год
22 декабря 2023, 06:21
США убедили союзников разработать стратегию конфискации активов России
РИА «Новости»
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На фоне сокращения поддержки из собственного бюджета США решили не отказываться от идеи конфисковать замороженные российские активы. Переговоры по линии министров финансов, дипломатов и юристов усилили в последние недели, сообщила газета The New York Times.

Американские и европейские чиновники сообщили журналистам, что на фоне ослабевания поддержки Украины Белый дом сигнализировал Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канаде о поддержке идеи конфисковать активы Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Администрация президента начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине.

«Переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, поскольку администрация Джо Байдена оказывает давление на [союзников], чтобы они разработали стратегию к 24 февраля», - сообщил источник.

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что без разрешения конгресса использовать российские активы не получится - это запрещено законом. Однако, по словам источников издания, все больше американских политиков стали поддерживать конфискацию, поэтому у Белого дома появился шанс получить нужные для этого полномочия.

Из 300 миллиардов долларов, заблокированных в западных странах , только пять хранились в США. Наибольшую часть заморозили в Бельгии.

США Россия Украина Деньги
22 декабря 2023, 05:46
Порошенко получил от венгерского Минфина более 900 тысяч долларов
РИА «Новости»
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Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в декларации, что в конце ноября получил от венгерского правительства около 987 тысяч долларов (порядка 90 миллионов рублей). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Выяснилось, что деньги Порошенко получил накануне запланированной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В декларации он ее указал как доход от процентов и погашения облигаций.

При этом за границу его не выпустили только 1 декабря. Порошенко тогда винил в этом офис президента Украины Владимира Зеленского.

В партии «Европейская солидарность» информацию о выплатах от венгерского министерства финансов назвали «манипулятивной» и «вырванной из контекста». В пресс-службы заявили, что якобы все эти доходы были получены от операций с ценными бумагами, в которые Порошенко вкладывается, чтобы найти дополнительные источники для поддержки ВСУ.

Ранее Порошенко после возвращения с линии фронта выступил в Верховной Раде, где жестко раскритиковал ситуацию в украинской армии и на передовой. По его словам, ВСУ испытывает снарядный голод. Но помимо дефицита боеприпасов и дронов военным не хватает еще и систем противовоздушной обороны.

Венгрия Украина Деньги
22 декабря 2023, 05:09
Британку уволили за выходку на корпоративе
Freepik
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Жительница Великобритании потеряла работу из-за своего поведения на корпоративной вечеринке. Об этом сообщило издание Daily Star.

Девушка пожаловалась на увольнение в социальных сетях. Она призналась, что перед корпоративом обещала руководству «хорошо себя вести». Но что-то пошло не так и после праздника британка получила сообщение об увольнении.

«Поскольку вы все еще находитесь на испытательном сроке, у нас не было другого выбора, кроме как немедленно расторгнуть ваш трудовой договор», - написала компания-работодатель.

Пост девушки посмотрели более двух с половиной миллионов человек, и всем было интересно узнать, что же она сделала на корпоративе. Подписчики даже предлагали скинуться деньгами, чтобы узнать подробности. Но британка сообщила, что в истории была замешана еще одна сотрудница компании, и раскрыть подробности она может только с разрешения этой женщины.

В компании сообщили, что уволенная девушка совершила «грубый проступок».

Ранее стилист Влад Лисовец посоветовал женщинам отказаться от мини и чересчур прозрачных нарядов на корпоративах. Имиджмейкер порекомендовал выбирать удобную одежду и подчеркивать свой характер через образ.

Великобритания Работа
22 декабря 2023, 03:25
НОВАТЭК заявил о форс-мажоре с поставками СПГ
РИА «Новости»
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НОВАТЭК предупредил партнеров о наличии форс-мажорных обстоятельств в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Крупнейший российский производитель СПГ, „Новатэк“, отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта „Арктик СПГ 2“», - уточнило агентство.

Письма получили испанская Repsol и китайские Shenergy Group и Zheijang Energy.

Возникновение форс-мажора может быть связано с санкциями, которые США ввели 2 ноября. Они предполагали запрет на все операции с «Арктик СПГ-2».

Первую линию проекта «Арктик СПГ-2» планировали запустить уже в конце этого года, вторую в 2024 году, а третью уже в 2025-м.

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что стремившийся отказаться от закупок российских нефти и газа Евросоюз сменил одну зависимость на другую.

Доля российского газа в закупках ЕС составляла до 2022 года 40%. После начала спецоперации и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» поставки российского энергоносителя в европейские страны сократились, но не остановились.

Газ Россия Арктика

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