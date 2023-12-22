Бельгийку раздавило 20-метровой новогодней елкой

«Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась», - рассказал мэр города Марник де Мелеместер.

По его словам, дерево рухнуло на землю из-за сильного порывы ветра. После этого новогоднюю ярмарку закрыли.

Сейчас ведется расследование, новой информации пока нет.

Ранее промышленный альпинист в костюме Деда Мороза погиб на празднике в Челябинске. Жильцы дома устроили детский праздник. К ним на площадку прямо из окна многоэтажки должен был спуститься мужчина в костюме зимнего волшебника. ситуация вышла из-под контроля. Альпинист сорвался с 24 этажа на глазах у детей. Предположительно, он перепутал веревки.

Аналогичный случай с падением произошел в Москве в мае этого года. П ромышленный альпинист сорвался с 10 этажа небоскреба «Москва-Сити». Во время падения он пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек, что и спасло ему жизнь.