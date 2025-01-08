Бельгийцев отговорили есть рождественские елки

Необычное сообщение появилось после того, как на сайте города Гент разместили советы по переработке рождественских елок, среди которых было и предложение использовать их в пищу по опыту скандинавских стран.

Чтобы предотвратить возможные последствия этого совета, агентство выпустило обращение к бельгийцам, в котором сообщило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу в связи с невозможностью гарантировать безвредность такой пищи как для людей, так и для животных. Гражданам напомнили, что на большинстве выращенных в этом сезоне деревьев могут быть пестициды.

Также авторы статьи написали, что после выхода заявления AFSCA на сайте города изменили заголовок «Съешь свою рождественскую ель», заменив его менее призывным «Скандинавы едят свои рождественские ели».

Жителей Подмосковья ранее пригласили отдать новогодние ели на переработку в специальные пункты по всей области. Полученная после переработки щепа найдет применение в различных сферах.