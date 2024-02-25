Беглых преступников заподозрили в убийстве пары из США в Карибском море

В полиции предположили, что супругов могли убить заключенные, сбежавшие из Гренады.

«При осмотре было обнаружено, что яхта подверглась обыску, и было очевидно, что имел место акт насилия», - отметили в Карибской сети охраны и безопасности (CSSN).

Журналисты добавили, что в главной каюте судна сотрудники полиции обнаружили много следов крови. В яхтном клубе Salty Dawg рассказали, что пропавшие американцы были опытными моряками. Они провели зиму в плавании вдоль восточного побережья США, а затем направились в Карибское море.

Ранее в Севастополе обнаружили яхту , похищенную российскими туристами на островах Антигуа и Барбуда. Аферисты перегнали судно стоимостью в 30 миллионов рублей из Карибского моря в Россию и сдавали его в аренду для морских прогулок.