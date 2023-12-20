Бегемот индийского зоопарка разорвал вошедшего к нему в клетку сотрудника

Все произошло утром в понедельник, 18 декабря. Двое сотрудников зоопарка вошли в клетку бегемота недавно доставленного из Канпура, чтобы убрать клетку. Но животному не понравились незваные гости и он напал на мужчин.

Погибшего опознали. Им оказался Сурадж, который работал в зоопарке более 10 лет. Пострадавшего зовут Раджу. Он до сих пор находится в больнице. Врачи заявили, что состояние пациента стабильное и угрозы его жизни нет.

Директор зоопарка Адити Шарма объявила о проведении служебного расследования.

Она пояснила, что по инструкции сотрудники прежде перед заходом в клетки для уборки загоняют крупных и хищных животных в специальный закрывающийся загон. Но в этот раз по неизвестной причине этого не сделали.

В ходе расследования руководитель зоопарка установит все обстоятельства происшествия.

В начале октября носорог зоопарка в австрийском Зальцбурге убил сотрудницу, которая зашла в вольер, чтобы намазать его средством от насекомых. Свидетелем происшествия стал еще один смотритель, который пытался отогнать животное, но он переключился на него. Пострадавшего забрали в больницу прибывшие на место происшествия медики.