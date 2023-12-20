20 декабря 2023, 12:52

Бегемот индийского зоопарка разорвал вошедшего к нему в клетку сотрудника

Unsplash
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Нападением бегемота обернулась уборка клетки для сотрудников зоопарка в индийском городе Лакхнау. Одного из смотрителей животное растерзало на месте, второй получил серьезные травмы, но смог убежать. Об этом сообщила газета The Indian Express.

Все произошло утром в понедельник, 18 декабря. Двое сотрудников зоопарка вошли в клетку бегемота недавно доставленного из Канпура, чтобы убрать клетку. Но животному не понравились незваные гости и он напал на мужчин.

Погибшего опознали. Им оказался Сурадж, который работал в зоопарке более 10 лет. Пострадавшего зовут Раджу. Он до сих пор находится в больнице. Врачи заявили, что состояние пациента стабильное и угрозы его жизни нет.

Директор зоопарка Адити Шарма объявила о проведении служебного расследования.

Она пояснила, что по инструкции сотрудники прежде перед заходом в клетки для уборки загоняют крупных и хищных животных в специальный закрывающийся загон. Но в этот раз по неизвестной причине этого не сделали.

В ходе расследования руководитель зоопарка установит все обстоятельства происшествия.

В начале октября носорог зоопарка в австрийском Зальцбурге убил сотрудницу, которая зашла в вольер, чтобы намазать его средством от насекомых. Свидетелем происшествия стал еще один смотритель, который пытался отогнать животное, но он переключился на него. Пострадавшего забрали в больницу прибывшие на место происшествия медики.

Индия Животные Зоопарки
20 декабря 2023, 11:40
Дипломат Гаврилов объяснил, почему Украина еще не получила помощь от США
РИА «Новости»
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Палестино-израильский кризис повлияет на военные поставки Украины, поскольку для США Израиль ближе. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

По его словам, обострение региональных конфликтов требует от Вашингтона много ресурсов. Речь идет о «тонущем киевском режиме», «ближневосточной эскалации» и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, США должны продумать новую политическую линию в отношении Венесуэлы.

«Отсюда можно сделать вывод, что эта череда событий повлияет на поставки оружия Украине», - подчеркнул Гаврилов.

Он считает, что Израиль для США - та рубашка, которая ближе к телу.

Американские законодатели пока не согласовали вопрос о выделении очередного пакета помощи для Украины, несмотря на призывы президента Джо Байдена. Обсуждения в Сенате США снова перенесли, на этот раз на январь 2024 года.

США Израиль Украина
20 декабря 2023, 10:03
Французские фермеры вслед за польскими пострадали из-за импорта с Украины
Unsplash
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Поставки сельскохозяйственной продукции с Украины повлияли на рынок во Франции. Пострадали местные производители. Член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери пожаловался на несправедливость министру сельского хозяйства Марку Фено, сообщила Lenta.ru.

За последние 20 лет, по словам парламентария, доля французской продукции на сельскохозяйственном рынке сильно сократилась, а половину объема фруктов, овощей и кур стали завозить, в том числе с Украины. Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что к импортерам отнеслись лояльней, чем к местным производителям.

«Вызывает беспокойство тот факт, что эти импортируемые продукты часто не соответствуют социальным и экологическим стандартам, которые предъявляются французским фермерам», - сказал он.

Член парламента заявил, что аграрии разочаровались в действиях властей. Правительство сначала вынуждало их вкладываться в сертификацию, повышение продаж, модернизацию производства и выпуск органических продуктов, а теперь на фоне высокой инфляции и потока импорта потребовало снизить цены. Эммануэль Таше де ла Пажери потребовал устранить эту несправедливость.

На убытки из-за украинского зерна жаловались польские фермеры.

RT сообщил, что для поддержки собственных производителей правительство ввело временное эмбарго.

Экспорт Украина Франция Экономика
20 декабря 2023, 09:37
Энергорынок Украины оказался на грани катастрофы
РИА «Новости»
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Оценки энергетиков относительно состояния энергорынка Украины «вгоняют в ступор». Об этом заявил депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Его процитировало РИА «Новости».

После пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и «успехов» процесса евроинтеграции депутат решил привести пример. Он процитировал энергетика Юрия Сакву, который сообщил, что энергорынок республики уже на протяжении пяти лет идет в сторону «неконтролируемого финансового хаоса». В перспективе проблема может в целом разрушить «технологический процесс».

Кучеренко подчеркнул, что подобная оценка энергетика отрицательная и тревожная. Он заметил, что верит Сакве больше, чем европейским и украинским чиновникам, которые говорят об «огромных успехах» реформы энергорынка.

«Оценкам Юрия Саквы <…> я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает - это вгоняет меня в ступор», - констатировал депутат.

В конце ноября «Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в стране. Компания призвала жителей не тратить лишний раз электричество.

Владимир Зеленский ЖКХ Депутаты Украина
20 декабря 2023, 09:36
Сенаторы-демократы согласились с республиканцами и отложили выделение помощи Украине
Unsplash
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Члены обеих партий сената США согласились обсудить выделение дополнительной помощи Украине не раньше января 2024 года. Демократы дали республиканцам время на разработку документа, сообщил «Интерфакс».

«Надеюсь, что республиканцы подготовят свой текст, засучат рукава и закончат работу, когда мы вернемся в январе», - сказал журналистам сенатор-демократ Дик Дурбин.

Председатель сената демократ Чак Шумер подтвердил, что до рождественских каникул не удастся согласовать компромиссное решение. Сенатор-республиканец Джон Тьюн напомнил, что его партия выступила против выделения денег на Украину до решения более злободневной для американцев проблемы безопасности на границе. Он обвинил демократов в намеренном затягивании процесса.

Палата представителей уже отказалась рассматривать выделение денег до рождественских каникул. Конгрессмен Тим Берчетт, по информации RT , призвал перестать помогать Украине. По его словам, половину денег украли.

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