Байдену выставили ультиматум из-за поддержки Израиля

Тлаиб состоит в Демократической партии и имеет палестинские корни. Политик опубликовала видео с кадрами последствий ударов Израиля по сектору Газа. В ролике показали Байдена, который поддерживает Израиль, погибших палестинских детей и митинги в поддержку Палестины в разных частях страны.

«Господин президент, американский народ в этом вопросе (поддержки Израиля - прим. ред.) с вами не согласен. Мы будем помнить об этом в 2024 году», - заявила Тлаиб.

Далее в ролике появился текст, в котором Байдена обвинили в поддержке геноцида палестинского народа. Американскому президенту выдвинули ультиматум: «Байден, поддержи прекращение огня сейчас или не рассчитывай на нас в 2024 году».

Президент США предложил взять гуманитарную паузу для вызволения пленных в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил перемирие в Газе без освобождения заложников.