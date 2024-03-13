13 марта 2024, 22:51

Байдену рассказали про интервью Путина журналисту Киселеву

РИА «Новости»
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Президента США Джо Байден проинформировали об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Вашингтон считает безответственными высказывания в части ядерных сил, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировали РИА «Новости».

Она отметила, что в интервью Путин цитировал российскую ядерную доктрину потому, что ему задали этот вопрос.

«Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта», - сказала Жан-Пьер.

Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что РФ готова к ядерной войне. По его словам, ядерная триада России превзошла американскую - одну из двух сильнейших в мире. Глава государства также отметил, что Байден осознает последствия.

США Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден
13 марта 2024, 23:15
Требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы «с огнем»
РИА «Новости»
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Западные страны пересекли все мыслимые «красные линии» в отношении России, поэтому требование президента РФ Владимира Путина о серьезных гарантиях безопасности позволит прекратить игру Европы с огнем. Об этом РИА «Новости» заявил бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини.

Экс-парламентарий признался, что крайнее недоверие к Западу со стороны российского лидера вполне естественно. Слишком высокие сейчас ставки, подчеркнул он.

«Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», - заявил политик.

При этом Коменчини сомневается в возможности таких гарантий, напомнив про минские договоренности, которые на практике Украина и Европа проигнорировали.

До этого Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву рассказал, что некоторые государства так и не установили грань, за которую нельзя заходить , поэтому Россия поступит по отношению к ним соответствующим образом.

Российский лидер также отметил, что верит только прописанным гарантиям, а не в какой-то «честный договор» с Западом.

Италия Европа Россия Запад Евросоюз Владимир Путин
13 марта 2024, 22:54
Россиянина зарезали в Таиланде
Freepik
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Полиция Таиланда нашла тело российского туриста, зарезанного в доме на острове Пхукет, где иностранцы часто покупали марихуану. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

«Полиция обнаружила тело 42-летнего Артура М. в луже крови со множеством глубоких порезов на горле и теле. Полиция полагала, что он был мертв не менее 12 часов», - уточнило издание.

В доме, где обнаружили тело, нашли следы драки и фрагменты растений каннабиса.

Поиски россиянина начались после того, как его подруга попросила фирму, где они арендовали машину, отследить местонахождение автомобиля. По ее словам, мужчина уехал из дома два дня назад и пропал. Машину нашли в районе Чалонг у запертого дома.

Вызванная полиция и нашла тело россиянина. Выяснилось, что в доме размещалась торговая точка для торговли канабисом, которую часто посещали иностранцы.

Ранее полиция Нижегородской области возбудила уголовное дело против местного жителя, в квартире которого обнаружили четыре куста марихуаны.

Убийства Туризм Таиланд Полиция
13 марта 2024, 22:46
Родовое проклятие? Британия простилась с очередным членом королевской семьи
Global Look Press
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В Британии умер очередной член королевской семьи. Не стало 45-летнего мужа леди Габриэллы — двоюродной сестры принца Уильяма, сообщил журнал People. По данным полиции, мужчина покончил с собой.

В Британии умер очередной член королевской семьи. Не стало 45-летнего мужа леди Габриэллы - двоюродной сестры принца Уильяма, сообщил журнал People. По данным полиции, мужчина покончил с собой.

Авторы статьи отметили, что о смерти 45-летнего Томаса Кингстона стало известно еще в конце февраля. После семейного ужина мужчина отправился в гостевой домик, его тело обнаружил отец, после чего вызвал полицию. Правоохранители установили: Кингстон свел счеты с жизнью.

Церемония прощания состоялась в королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце. Туда съехались около 140 человек, включая супругу Кингстона, герцога Кентского, принцессу Александру и принца Уильяма. Он был один, без жены, что спровоцировало очередную волну слухов об «исчезновении» Кейт Миддлтон.

Что стало причиной самоубийства - пока неизвестно, но в Британии уже говорят о родовом проклятии королевской семьи. Сначала умерла Елизавета II , затем рак обнаружили у ее сына, короля Карла III. В начале 2024-го на плановую операцию легла и Кейт Миддлтон.

Ранее стало известно, что принц Гарри захотел вернуть часть королевских обязанностей на время болезни отца, Карла III. Несмотря на это, ему отказали - в Букингемском дворце напомнили, что Гарри сам отказался от титула Его Королевского Высочества, поэтому теперь не может выступать от лица британской короны.

Великобритания Королевская семья Британии
13 марта 2024, 20:20
«Газпром» выиграл иск к Uniper о запрете разбирательства в арбитраже за границей
РИА «Новости»
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил дочерней компании немецкого энергоконцерна Uniper продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Таким образом суд удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к Uniper Global Commodities SE.

«Информация о принятом судебном акте: иск удовлетворить полностью», - сказано в решении суда.

В конце февраля компания «Газпром экспорт» подала иск к «дочке» немецкого энергоконцерна Uniper.

В 2022 году компания Uniper подала на «Газпром» в Международный арбитражный суд с требованием возместить убытки из-за непоставленных объемов газа.

Германия Санкт-Петербург Суд Газпром

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