Байдену рассказали про интервью Путина журналисту Киселеву

Она отметила, что в интервью Путин цитировал российскую ядерную доктрину потому, что ему задали этот вопрос.

«Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта», - сказала Жан-Пьер.

Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что РФ готова к ядерной войне. По его словам, ядерная триада России превзошла американскую - одну из двух сильнейших в мире. Глава государства также отметил, что Байден осознает последствия.