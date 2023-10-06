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По его словам, руководство Украины должно быть обеспокоено из-за политических сигналов, идущих из Белого дома. Снижение поддержки со стороны США существенно повлияет на ВСУ, отметил Джентил.

«Байдену придется взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями: победой на выборах и высоким уровнем поддержки Украины», - указал эксперт.

Джентил добавил, что политика администрации Байдена сильно поменяется, если общественность выступит против поставок оружия Украине.

«Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины», - заключил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Он выразил надежду, что Белый дом в скором времени возобновит поставки военной помощи в страну.