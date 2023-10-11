Байдену предрекли катастрофу в связи с эскалацией в Израиле

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Журналист отметил, что обострение конфликта может привести к региональной войне. Она, в случае начала, на несколько недель или месяцев поглотит администрацию США.

«Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию», - указал Буш.

Байден, по мнению журналиста, в случае разрастания кризиса и вовлечения в военные действия крупных держав столкнется с кошмарными последствиями. Власти США, как отметил Буш, не ожидали эскалации на Ближнем Востоке, поэтому все произошедшее застало их врасплох. Американское руководство воспринимает атаки на Израиль как помеху, указал обозреватель. Он объяснил, что эти атаки отвлекают США от украинского конфликта, борьбы с Китаем, а также соперничества великих держав.

Ранее СМИ сообщали о том, что администрация Байдена ради поддержки Украины истощала американские военные арсеналы, которые базировались в Израиле. Сейчас же администрация главы Белого дома нацелена на поставку боеприпасов в Израиль.