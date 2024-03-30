30 марта 2024, 23:18

Байдена заставят извиниться за «день трансгендеров» на Пасху

РИА «Новости»
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Избирательный штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа попросил своего соперника Джо Байдена извиниться перед христианами. Американский лидер назначил «день видимости трансгендеров» на пасхальное воскресенье, сообщил RT.

Команда Трампа назвала прокламацию Байдена «богохульством» и примером наступления действующего президента США на христианскую веру.

«Мы призываем разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом выступить с извинениями перед миллионами католиков и христиан по всей Америке», - заявила пресс-секретаря штаба Кэролайн Левитт.

Байден ранее объявил 31 марта «днем видимости трансгендеров», чтобы поддержать сменивших пол людей. Его заявление в субботу появилось на сайте Белого дома.

США Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден
30 марта 2024, 21:54
Грузия пережила три землетрясения за один день
Unsplash
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Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии 30 марта зафиксировал три землетрясения вблизи города Они в регионе Рача. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалисты зарегистрировали первые подземные толчки магнитудой 4,8 в 17:44 (16:44 по московскому времени) в 10 километрах от Они. Второе землетрясение магнитудой 4,2 произошло через шесть минут в девяти километрах от города. Еще через 40 минут сейсмоактивность магнитудой 4 зафиксировали приборы в восьми километрах от населенного пункта.

Жители Они не обращались за помощью в Службу по чрезвычайным ситуациям. Городская администрация заявила, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На границе Киргизии и Таджикистана 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3. Мощность подземных толчков разнилась в зависимости от населенного пункта. Никто не пострадал.

Грузия Землетрясения
30 марта 2024, 20:35
Польшу предупредили об опасности после слов Туска о «предвоенной эпохе»
РИА «Новости»
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«Предвоенная эпоха», в которую, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, вступила Европа, не сулит его стране ничего хорошего. Об этом предупредил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что во время предвоенных и военных эпох больше всего страдают «приграничные» страны, которые находятся между противоборствующими сторонами.

«Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши», - написал Пушков.

Политик также добавил, что Туск - яркий пример деградации политического лидерства в Европе, потому что вместо защиты своей страны от негативных последствий конфронтации он всячески ее провоцирует. Пушков задался вопросом, ради какой возвышенной цели Польша так рьяно рвется в предвоенную эпоху.

«Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова. Дело, как всегда было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Польшу до добра», - заключил сенатор.

Ранее Дональд Туск заявил, что ему тяжело проявлять жесткую позицию по отношению к украинскому экспорту, но это необходимо делать для защиты польских производителей.

Военные Отношения Международные отношения Европа История Польша
30 марта 2024, 19:48
Сербия отправила истребители на перехват неизвестного объекта в небе
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли в воздух два истребителя МиГ-29 для перехвата неопознанного летающего аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Инцидент произошел утром в субботу в 10:39 по местному времени (12:39 по Москве). Неизвестный летательный аппарат был обнаружен силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства республики на высоте пяти с половиной тысяч метров над населенным пунктом Валево.

«На основании приказа президента республики и верховного главнокомандующего Александра Вучича, в воздух поднята дежурная пара истребителей МиГ-29, дежурные ракетные подразделения ПВО и радары продолжили следить за воздушным пространством», - уточнили в ведомстве.

Валево находится в 100 километрах западнее Белграда. Там находится крупнейшей оборонное предприятие страны.

По данным Минобороны республики, воздушная цель вскоре пропала с экранов. Истребители попытались обнаружить ее снова, но не смогли и вернулись на аэродром.

В среду, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время республика столкнется с серьезной угрозой своим национальным интересам.

Истребители Сербия Александр Вучич ПВО
30 марта 2024, 19:10
Дружбу Шредера с Путиным раскритиковали в Германии
РИА «Новости»
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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил на своей странице в соцсети X.

«Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться», - написал Лаутербах.

Министр также заявил, что Шредер, как «друг» Путина, может покинуть Социал-демократическую партию Германии.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ранее заявил, что его дружба с президентом России может помочь разрешить конфликт на Украине.

В Кремле также напомнили, что конструктивное общение глав стран неоднократно помогало решать разные проблемы.

Германия Россия Владимир Путин

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