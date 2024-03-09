09 марта 2024, 15:15

Байдена заподозрили в приеме стимуляторов для выступления перед конгрессом

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Президент США Джо Байден мог быть под стимуляторами во время обращения к конгрессу «О положении союза», заявила психиатр Кэрол Либерман. Ее словам привела газета The Washington Times.

Специалист отметила, что обычно американский лидер говорит медленно и спотыкается. Однако на выступлении он был пылким и разгневанным.

«Можно заметить признаки, типичные для человека, употребляющего аддералл или любой другой амфетамин», - подчеркнула психиатр.

Также Байден часто жестикулировал и быстро двигал руками, хотя обычно он держит их на кафедре. Еще одним признаком стал тот факт, что глава государства допускал оговорки с нетипичной для него скоростью.

Однако в Белом доме опровергли сведения о возможном употреблении Байденом наркотических препаратов.

Послание президента США «О положении союза» назвали «большой ложью».

Байден говорил о суверенитете Украины, а не о собственном, подчеркнул экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло.

США Конгресс США Джо Байден
09 марта 2024, 15:17
США «купят» военное присутствие в тихоокеанских странах
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Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку тихоокеанских островных стран. Но за это те должны будут обеспечить эксклюзивное присутствие на их территории американских военных, сообщила газета The Financial Times.

«Конгресс США принял законопроект, который обеспечит финансированием ключевые договоренности США с тихоокеанскими островными странами», - написали авторы материала.

Речь идет о Палау, Маршалловых островах и Микронезии. Финансирование входит в пакет расходов в 460 миллиардов на частичную поддержку работы правительства.

Республиканцы в конгрессе США решили создать альтернативный проект помощи Украине. Часть финансирования предоставят правительству в форме кредита. Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол также предложил конфисковать заблокированные активы России и использовать их «для залога».

США Военные Конгресс США Деньги
09 марта 2024, 14:56
Россияне установили рекорд по числу полученных ВНЖ в Аргентине
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Резидентами Аргентины с 2022 по начало 2024 года стали 5,1 тысячи россиян. Максимальное число видов на жительство предоставили в 2023 году — 3,7 тысячи, сообщил РБК.

Резидентами Аргентины с 2022 по начало 2024 года стали 5,1 тысячи россиян. Максимальное число видов на жительство предоставили в 2023 году - 3,7 тысячи, сообщил РБК.

«2023-й стал рекордным по этому показателю», - уточнило издание.

С января 2022 по июнь 2023 года в страну въехали 34,7 тысячи россиян. Около 74% из них покинули страну. При этом в статистике учтены все въезжающие, например, туристы, а не только мигранты.

Сейчас из-за роста числа релокантов из России сроки по предоставления видов на жительство увеличились. Однако в среднем количество выданных разрешений растет.

Россияне также стали основными покупателями жилой недвижимости у крупнейшего застройщика в Дубае. Регион очень перспективный, кроме того, в Дубае проще получить вид на жительство, если владеешь домом или квартирой. Как объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, стоимость квадратного метра остается постоянно в плюсе, поэтому туда инвестируют.

Аргентина Рекорды Россия
09 марта 2024, 14:32
«Тревожный всплеск». Европейцы стали чаще болеть сифилисом и гонореей
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Рост числа случаев венерических болезней зафиксировали в Европе. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в ежегодном отчете.

Специалисты указали на значительное распространение венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Такая тенденция указывает на необходимость срочных мер для снижения числа случаев передающихся половым путем болезней на территории Европы и снижении их влияния на общественное здравоохранение.

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», - отметили в ECDC.

В 2023 году в Финляндии зарегистрировали двукратное увеличение числа случаев гонореи. Это рекордный показатель, заявила доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак.

Минздрав Великобритании в январе зафиксировал резкий всплеск чесотки. Это произошло на фоне дефицита медикаментов в результате украинского конфликта.

Здравоохранение Болезни Европа
09 марта 2024, 13:31
Миллиарды на бункеры. В Германии призвали строить бомбоубежища
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Немецкие власти должны выделять по миллиарду евро в год в течение 10 лет на защиту жителей страны. Такое заявление глава Ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер сделал в интервью медиагруппе Funke.

«Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по одному миллиарду евро», - сказал он.

Деньги нужны в первую очередь на строительство бункеров. Сейчас в стране осталось только 600 бомбоубежищ. Бергхеггер подчеркнул, что важно не только сделать обороноспособным бундесвер, но и обеспечить защиту населения от военных угроз.

Ранее Германию уличили в открытой подготовке к конфликту с Россией. Немцы могут пойти на эскалацию конфликта ради спасения украинских властей от провала. Журналисты сербского издания «Политика» предположили, что ФРГ нарастит поставки оружия и ракет ВСУ.

Евро Германия Россия Деньги

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