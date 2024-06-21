21 июня 2024, 22:08

Байдена заменят в случае провала на дебатах с Трампом

РИА «Новости»
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Неудачное выступление президента США Джо Байдена на теледебатах с соперником Дональдом Трампом может привести к выбору нового кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом американский журналист Сеймур Херш сообщил в своем блоге на Substack.

По словам Херша, если Байден выступит очень плохо, то его попросят согласиться на то, чтобы на следующем общенациональном съезде демократов в Чикаго он отказался от выдвижения, а также сделал открытым процесс выдвижения для других кандидатур.

Также журналист отметил, что Байдена могут заменить губернатором штата Калифорния Гэвин Ньюсом или губернатором Иллинойса Джей Роберт Притцкеров. Кроме того, в случае провала на дебатах глава Белого дома сможет попробовать свои силы еще раз во втором раунде, который пройдет 10 сентября.

Дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа запланированы на 27 июня в городе Атланта. Впервые с 1976 года на выступлениях не будет массовки, кандидаты не смогут принести заранее подготовленные материалы, писали «Известия».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
21 июня 2024, 20:29
Европа закроет небо для частных самолетов россиян
РИА «Новости»
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В ЕС решили еще больше усложнить путешествия россиян в Европу. По данным портала EUobserver, 14-й пакет санкций будет включать запрет на любые частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.

В ЕС решили еще больше усложнить путешествия россиян в Европу. По данным портала EUobserver , 14-й пакет санкций будет включать запрет на любые частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.

Под запрет могут попасть любые авиаперелеты, для которых российские юридические или физические лица определяют место взлета и посадки. В частности, речь идет о чартерных рейсах, заказанных российскими компаниями.

Накануне глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 14-й пакет антироссийских санкций направят против военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов России. Также политик пообещал, что ряд российских физических лиц и организаций подпадут под индивидуальные ограничения.

Планируется, что новые рестрикции утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. После этого они вступят в силу.

Авиация Запреты Европа Санкции Самолеты Россия Евросоюз
21 июня 2024, 19:12
МИД назвал японские санкции шагом к полному разрушению отношений с Россией
РИА «Новости»
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Двусторонние связи России и Японии деградировали до беспрецедентно низкого уровня из-за недальновидной и враждебной политики администрации Фумио Кисиды. Такую оценку отношениям стран дали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в антироссийском курсе Токио нет намека на какие-либо изменения, а очередным шагом к полному разрушению отношений стал новый пакет нелегитимных односторонних санкций, который японские власти приняли 21 июня.

«В такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», - предупредили в министерстве.

Отдельно в ведомстве указали на категорическую неприемлемость японских попыток «опротестовать» развитие стратегического партнерства России и КНДР.

В новый пакет санкций Японии против России включили 11 граждан и 41 юрлицо. В частности, речь идет о секретаре Центризбиркома Наталье Будариной и еще пяти членах ЦИК, компаниях «Уралтрансмаш», ОАО «Туполев» и других.

Япония Санкции Россия
21 июня 2024, 17:51
Россиянина задержали в Черногории по запросу властей США
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Гражданина России задержали в Черногории по запросу властей США. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Да, задержали якобы за вмешательство выборы в Соединенных Штатах Америки по запросу США, задержан гражданин России», - сказал он.

Вице-президент комитета отметил, что официально министерство юстиции Черногории не оповестило российское консульство и посольство о задержании. В связи с этим он обратился к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу.

Мельников сделал запрос по передаче информации работникам российского посольства в Черногории о месте нахождения задержанного. Также российская сторона ожидает уточнения обвинений, выдвинутых Соединенными Штатами, добавил правозащитник.

Ранее в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали в россиянина , который пытался уйти в Польшу, чтобы вступить в ряды террористов.

США Задержания Россия Черногория
21 июня 2024, 17:27
Санкционный список США пополнили 12 россиян
РИА «Новости»
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В Минфине США объявили о расширении антироссийского санкционного списка. В него внесли 12 новых имен, в том числе руководителей «Лаборатории Касперского».

В офисе по контролю за иностранными активами американского ведомства подчеркнули, что среди попавших в перечень оказались исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов и директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов.

Кроме того, в список внесли директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова и других топ-менеджеров компании.

Накануне против компании ввели экспортные ограничения. США запретили американцам пользоваться ее услугами, поскольку это, если верить Минторгу страны, несет риски для национальной безопасности Соединенных Штатов.

В Кремле отмечали, что наложенные американскими властями ограничения стали примером нечестной конкуренции.

США Санкции

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