28 мая 2024, 08:21

Байдена уличили в панике из-за популярности Трампа

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Действия американского лидера Джо Байдена выдают его панику, вызванную отставанием в опросах общественного мнения от кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом заявила обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.

Она напомнила, что Байден на одном из предвыборных мероприятий сообщил, что пресса не пишет о его лидирующих позициях в опросах.

«К несчастью для Байдена, „пресса“ этого не пишет, потому что это неправда - и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах», - указала Жак.

Обозреватель добавила, что о панике главы государства свидетельствуют такие меры, как «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих задолженностей. По ее словам, резерв можно было задействовать только в чрезвычайной ситуации. Жак также отметила, что списанием долгов Байден просто попытался переманить на свою сторону молодежь.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Байден не сможет победить на выборах. Репортер подчеркнул, что глава государства не может адекватно воспринимать окружающий мир.

Долги Опросы Бензин Дональд Трамп Джо Байден
28 мая 2024, 07:48
Американист заявил о риске втягивания США в конфликт вокруг Тайваня
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
США могут вступиться за Тайвань и даже вступить в прямое столкновение с Китаем. Об этом Lenta.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он прокомментировал недавний визит американской делегации конгрессменов в Тайбэй и отметил, что поездка оказалась во многом формальной. Белый дом учел опыт 2022 года, когда из-за спикера палаты представителей в конгрессе Нэнси Пелоси возникла эскалация, указал политолог. Дудаков напомнил, что визит в этот раз состоялся на фоне учений КНР около острова и маневров США в Южно-Китайском море.

«Это все равно конечно шаг в сторону дальнейшей эскалации», - подчеркнул американист.

Эксперт предположил, что и республиканцы, и демократы выражают готовность втянуть США в противостояние за Тайвань. По его мнению, в будущем это может грозить серьезными последствиями, вплоть до прямого столкновения американского и китайского флотов.

Ранее минобороны Тайваня зафиксировало рядом с островом самолеты и суда КНР. В ответ военные задействовали свои корабли, авиацию и береговые ракетные комплексы.

США Белый дом в США Конгресс США Китай Тайвань Визит Пелоси на Тайвань
28 мая 2024, 07:26
Евросоюз столкнулся с дефицитом трески
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Санкции против России и сокращение мировых уловов рыбы привели к тому, что в странах Европы снизилось предложение атлантической трески. Об этом сообщил РБК.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2023 году в ЕС завезли порядка 284,7 тысяч тонн трески (без учета соленого филе). Почти половину от импорта составила мороженая рыба (112,3 тысячи тонн), 54,7% (61,4 тысячи тонн) которой завезли из России. Еще одним важным поставщиком стала Норвегия - на ее долю приходится около 21% (23,5 тысячи тонн) продукта.

В ФАО спрогнозировали, что в 2024 поставки трески в ЕС резко снизятся, так как сократились сокращения квоты на добычу в Баренцевом море. Из-за нехватки рыбы возникнет жесткая конкуренция и рост цен.

«Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», - указали в отчете ФАО.

Ранее Евросоюз утвердил новый новый режим санкций против России. Агентство DPA заявило, что дипломаты составили порядка 20 списков с ограничениями.

Санкции Россия Евросоюз Экономика Продукты
28 мая 2024, 06:13
Байдена обвинили в циничном принижении роли СССР в победе над фашизмом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Власти США в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны, заявил посол Анатолий Антонов в Telegram-канале дипведомства.

«Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов», - сказал он.

Антонов заявил, что ни одна страна не понесла в борьбе с гитлеровской Германией настолько же большие потери, как СССР. Погибли, напомнил дипломат, 27 миллионов человек. Он заявил, что в борьбе с фашизмом участвовала почти вся Европа.

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка спасла мир от фашизма, посол назвал выворачиванием, вбросом и психологической войной против России. Он провозгласил продолжение борьбы с искажением истории.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя аналогичное высказывание Байдена, назвал политика политическим проходимцем. Он заявил, что американский президент оскорбил российский народ.

США Дипломатия СССР ВОВ Войны Джо Байден
28 мая 2024, 01:58
Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля в Рафахе пройдет 28 мая
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям удара израильской армии по лагерю палестинцев в Рафахе, состоится 28 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие пройдет в закрытом режиме. На нем обсудят гибель десятков палестинцев, находившихся в лагере беженцев.

«Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается завтра во второй половине дня», - сказал источник агентства.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ обязаны прекратить военную операцию в Рафахе , которая, как он подчеркнул, способна привести к уничтожению народа Палестины.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме