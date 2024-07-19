19 июля 2024, 19:34

Байдена решили убедить выйти из президентской гонки рекламой на ТВ

Global Look Press
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В Демократической партии США решили запустить на телевидении рекламную кампанию с призывом к действующему президенту страны Джо Байдену выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рекламу каналу MSNBC предложил недавно учрежденный комитет Pass The Torch («Передай эстафету»). Авторы идеи рассчитывают убедить главу Белого дома уступить место другому кандидату от демократов.

Журналисты отметили, что ролики хотят размещать на постоянной основе. Соучредитель группы Аарон Регунберг подчеркнул, что комитет хочет донести простую мысль: Байдену благодарны за все сделанное для США, но настало время передать эстафету.

«Мы планируем продолжать до тех пор, пока не услышим объявление о том, что он собирается поступить правильно и уйти в отставку», - сказал он.

Регунберг выразил надежду на то, что рекламу удастся снять с эфира довольно быстро.

В ролике несколько человек на камеру выразили признательность главе Белого дома за победу над Дональдом Трампом на президентских выборах 2020 года. Они назвали приход Байдена к власти спасением демократии и попросили его с достоинством освободить место для кандидата , который не позволит республиканцу победить в ноябре.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
19 июля 2024, 19:16
Блинкен раскрыл темы встречи с главой МИД Китая Ван И в Лаосе
Global Look Press
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Вопросы ситуации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня станут темами встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства США сообщило агентство Reuters.

Блинкен признался, что регулярно поддерживает контакты с китайским коллегой. Поэтому рад предстоящей встрече, которая пройдет в Лаосе в рамках министерского заседания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Для США и Китая важно иметь возможность общаться в тех областях, где у них есть разногласия, в том числе по Южно-Китайскому морю и Тайваню», - заявил глава Госдепа.

В начале июля Китай ввел санкции против американских военных промышленных компаний, которые занимались поставками вооружений Тайваню. В правительстве страны посчитали такие продажи нарушением принципа «одного Китая», а также вмешательством во внутренние дела государства.

США Госдеп США Китай Тайвань
19 июля 2024, 17:57
США будут добиваться освобождения Гершковича
Global Look Press
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Власти США не откажутся от намерений добиться освобождения осужденного в России американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом заявил президент страны Джо Байден, его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Мы упорно добиваемся освобождения Эвана Гершковича и продолжим это делать», - заявил глава государства.

На судебном заседании в пятницу Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу американских спецслужб. Журналист своей вины не признал, при этом сторона обвинения требовала для него 18 лет неволи. Заседание прошло в закрытом режиме в силу чувствительности обвинения, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. ФСБ утверждала, что он занимался сбором секретной информации о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса России в Свердловской области.

США Джо Байден Задержание Эвана Гершковича
19 июля 2024, 17:33
Путин выразил соболезнования Вьетнаму из-за смерти генсека ЦК компартии
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», - написал президент.

Путин назвал его настоящим другом России, внесшим большой вклад в становление и развитие партнерства двух стран. Он выразил соболезнования родным и близким покойного и всему народу Вьетнама.

Нгуен Фу Чонг умер 19 июля в Ханое после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.

Месяц назад он встречал российскую делегацию во время государственного визита Путина во Вьетнам и выражал готовность посетить Россию в удобное время, однако так и не успел этого сделать.

Вьетнам
19 июля 2024, 16:15
Израильские госучреждения столкнулись с техническим сбоем
Unsplash
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Масштабный сбой в работе Microsoft, произошедший утром 19 июля, затронул и госучреждения Израиля. О подробностях сообщил местный телеканал 9TV.

По его данным, из-за неполадок парализовало работу больниц, банков, службы спасения МАДА, а также государственной почты.

Также телеканал привел ссылку на пост в соцсети, из которого можно узнать о вышедших из строя кассах самообслуживания в одном из супермаркетов.

Глобальный сбой в работе Microsoft произошел из-за обновления приложения от компании CrowdStrike , вынудившего серверы и компьютеры перейти в цикл восстановления. Он затронул работу банков, авиакомпаний и многих других сервисов по всему миру.

Росавиация заявила , что сбой не повлиял на выполнение рейсов в России благодаря переходу на импортозамещенный софт.

Ранее стало известно, что украинский мобильный оператор Vodafone на некоторое время прекратил работу из-за сбоя в Windows.

Израиль Глобальный сбой Windows 19 июля

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