Байдена решили убедить выйти из президентской гонки рекламой на ТВ

Рекламу каналу MSNBC предложил недавно учрежденный комитет Pass The Torch («Передай эстафету»). Авторы идеи рассчитывают убедить главу Белого дома уступить место другому кандидату от демократов.

Журналисты отметили, что ролики хотят размещать на постоянной основе. Соучредитель группы Аарон Регунберг подчеркнул, что комитет хочет донести простую мысль: Байдену благодарны за все сделанное для США, но настало время передать эстафету.

«Мы планируем продолжать до тех пор, пока не услышим объявление о том, что он собирается поступить правильно и уйти в отставку», - сказал он.

Регунберг выразил надежду на то, что рекламу удастся снять с эфира довольно быстро.

В ролике несколько человек на камеру выразили признательность главе Белого дома за победу над Дональдом Трампом на президентских выборах 2020 года. Они назвали приход Байдена к власти спасением демократии и попросили его с достоинством освободить место для кандидата , который не позволит республиканцу победить в ноябре.