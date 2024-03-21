Байдена решили допросить в рамках расследования по импичменту

Главу Белого дома пригласит председатель комитета по надзору Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Джеймс Комер.

«В ближайшие дни я приглашу президента Байдена в комитет по надзору, чтобы он дал показания», - отметил он.

По словам Комера, американцы сами смогут оценить честность главы Белого дома и его «пригодность для должности», на которой он сейчас находится.

Республиканцы несколько месяцев расследуют дело по импичменту. В основном оно касается деловых сделок членов семьи Байденов. Сам глава Белого дома заявил, что расследование по делу об импичменте - «безосновательный трюк». Он обвинил представителей Республиканской партии в том, что они работают не в интересах Соединенных Штатов.

Накануне в конгрессе прошло слушание по делу об импичменте.

Демократ Джаред Московиц пришел на мероприятие в маске президента Владимира Путина.