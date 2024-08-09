Байдена разочаровал закон об иноагентах в Грузии
Президент США Джо Байден в письме грузинской коллеге Саломе Зурабишвили выразил разочарование действиями властей страны, принявших закон об иноагентах. Об этом рассказала сама Зурабишвили в соцсетях. Текст привели «Известия».
«Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии», - написал Байден.
Он добавил, что грузинский народ продолжает «выражать свое евроатлантическое стремление», и выразил поддержку евроатлантической интеграции страны.
В июле Служба внешней разведки предупреждала , что США с помощью Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» в Грузии и пытаться дискредитировать правящую партию «Грузинская мечта».