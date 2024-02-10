Байдена призвали взять пример с Путина и дать интервью российскому журналисту

«Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России. Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов в стенах Белого дома», - сказал он.

Шеремет отметил, что американский глава считает себя самым демократическим лидером, однако на практике ему страшно говорить с журналистами без подсказок.

По мнению депутата, президент Штатов является позором для собственного народа и ему не хватило бы смелости на подобное интервью. Шеремет объяснил, что хочет заблуждаться в своем утверждении и готов публично извиниться перед американцами, если Байден все-таки согласится на беседу с российским корреспондентом.

Ранее миллиардер Илон Маск оценил предложение журналиста сатирического новостного портала о том, что Байдена следует проверить на адекватность прежде чем дать ему возможность использовать ядерное оружие. Предприниматель поставил смеющийся смайл под постом публициста.