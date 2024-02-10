10 февраля 2024, 02:14

Байдена призвали взять пример с Путина и дать интервью российскому журналисту

РИА «Новости»
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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал американского президента Джо Байдена дать интервью журналисту из России, чтобы не отставать от его российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявило РИА «Новости».

«Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России. Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов в стенах Белого дома», - сказал он.

Шеремет отметил, что американский глава считает себя самым демократическим лидером, однако на практике ему страшно говорить с журналистами без подсказок.

По мнению депутата, президент Штатов является позором для собственного народа и ему не хватило бы смелости на подобное интервью. Шеремет объяснил, что хочет заблуждаться в своем утверждении и готов публично извиниться перед американцами, если Байден все-таки согласится на беседу с российским корреспондентом.

Ранее миллиардер Илон Маск оценил предложение журналиста сатирического новостного портала о том, что Байдена следует проверить на адекватность прежде чем дать ему возможность использовать ядерное оружие. Предприниматель поставил смеющийся смайл под постом публициста.

США Депутаты Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 02:54
Более 150 миллионов человек в соцсети Х посмотрели интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 150 миллионов просмотров примерно за сутки после выпуска. Его можно увидеть в соцсети X на странице публициста.

При этом 269 тысяч пользователей сделали репост видео, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится». Также на YouTube интервью набрало 8,3 миллиона просмотров.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена дать интервью российскому журналисту , чтобы не отставать от своего коллеги из России. По словам политика, лидеру Штатов нужно взять пример общения с журналистами с президента Путина. Многим было бы интересно, как американский лидер ответит на вопросы от российских корреспондентов.

Политолога из Венесуэлы Серхио Родригеса Хельфенштейна впечатлила последовательность Путина во время общения с Карлсоном. Он отметил, что лидер РФ обладает несомненным стратегическим видением.

США Соцсети Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 01:19
Маск оценил идею проверить Байдена на адекватность перед применением ядерного оружия
РИА «Новости»
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Американский миллиардер Илон Маск высмеял способности президента США Джо Байдена и оценил предложение устроить ему проверку, если он вдруг решит нажать на ядерную кнопку. Бизнесмен поставил смайл под предложением в соцсети Х задать американскому главе контрольный вопрос по типу «в какой стране есть пирамиды».

Журналист сатирического новостного портала написал пост после ночного выступления Байдена, где он назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики вскоре после утверждения, что у него отличная память.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например „в какой стране большие пирамиды и сфинкс“», - написал журналист.

Маск поставил под постом смеющийся смайл. Другие пользователи призвали «не мучить президента сложными вопросами», а спросить, в какой стране находится статуя Свободы.

Байден выступил с внезапным обращением к нации по поводу публикации доклада специального прокурора Роберта Гура. В отчете его назвали «пожилым человеком с проблемами с памятью». Байден завил, что с его памятью все в порядке, а в конце выступления снова оконфузился , назвав президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

Ядерное оружие США Илон Маск Джо Байден
10 февраля 2024, 00:56
Частный самолет потерпел крушение во Флориде
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Частный самолет Bombardier Challenger 604 потерпел крушение в Америке. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале со ссылкой на американские СМИ.

В материале сказано, что самолет может вмещать до 14 пассажиров. Он упал на трассе около города Нейплс в штате Флорида и врезался в машину. В результате крушения аппарат загорелся. Сколько именно пассажиров было внутри и пострадал ли кто-нибудь - неизвестно.

Ранее американский истребитель F-16 разбился рядом с западным побережьем Южной Кореи. Воздушное судно упало в море, спасенный летчик не пострадал.

Еще одна авиакатастрофа произошла в начале января этого года - бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился в ходе выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт.

США Флорида Авиакатастрофы Самолеты
10 февраля 2024, 00:46
Политолог из Венесуэлы объяснил, чем особенно впечатлил Путин в беседе с Карлсоном
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал «впечатляющую последовательность» как политик. Об этом рассказал экс-директор по международным отношениям администрации президента Венесуэлы Серхио Родригес Хельфенштейн в беседе с РИА «Новости».

«Перед нами государственный деятель с несомненным стратегическим видением, способностью к анализу и впечатляющей последовательностью в управлении информацией», - объяснил он.

Также Хельфенштейн подчеркнул, что Путин несколько раз призывал к здравому смыслу. Он использовал этот термин, говоря о поиске мирного соглашения.

Как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных журналистов. Беседа с президентом России дала возможность людям на Западе послушать риторику, которая сильно отличается от мнения НАТО. Теперь для многих стало ясно, что есть более глубинные исторические корни, а ситуация сложнее, чем кажется.

Венесуэла Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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