Байдена призвали лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

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«Я прошу президента вмешаться, поскольку Сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия Палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун», - заявил Маккарти.

Конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до 1 октября, когда заканчивается текущий финансовый год. Но консенсуса по этому вопросу у конгрессменов нет.

Например, тот же Кевин Маккартни выступил против того, чтобы заложить во временный бюджет США шесть миллиардов долларов на поддержку Украины. По мнению спикера, американским властям надо пересмотреть приоритеты и направлять больше средств на помощь американцам.

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Американскому правительству грозит шатдаун - вынужденная приостановка работы - из-за того, что конгресс не может принять полноценный или краткосрочный бюджет страны. В связи с этим спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию, сообщило РИА «Новости».