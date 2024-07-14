14 июля 2024, 15:16

Байдена прекратили призывать сняться с выборов после покушения на Трампа

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Члены Демократической партии США оставили попытки снять действующего президента страны Джо Байдена с президентской гонки после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Это событие сейчас затмило солнце», - отметил собеседник телеканала.

Он подчеркнул, что после атаки на Трампа стало сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах.

Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного митинга в Батлере. Стрелок открыл огонь практически сразу после того, как Дональд Трамп вышел на сцену. Им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс.

Одна из пуль пролетела буквально в сантиметре от головы Трампа и задела ухо. Один зритель погиб, еще двое получили ранения. Злоумышленника ликвидировали.

Блогер «Голос Мордора» предположил, что выстрел в Пенсильвании попал не в Трампа, а в Байдена. Неудавшееся покушение лишило лидера США возможности переизбраться на второй срок.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США Джо Байден Выборы Демократическая партия США Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 16:05
Попавшую в Трампа пулю сфотографировали во время полета
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Фотограф сделал фотографию, на которую, предположительно, попала летящая в экс-президента США Дональда Трампа пуля на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщила газета New York Times.

Сотрудник издания запечатлел, как пуля пролетела мимо головы политика. Бывший сотрудник ФБР Майкл Харриган изучил фото и заключил, что на изображении, скорее всего, действительно можно увидеть путь пролета пули.

«Вполне вероятно, что показано вытеснение воздуха пулей», - подчеркнул специалист.

Покушение на республиканца произошло в городе Батлер. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону Трампа, одна из пуль задела ухо политика. Из-за стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

По данным ФБР, огонь открыл американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина вооружился винтовкой и забрался на крышу промышленного здания рядом со сценой. Перед покушением он оставил видеообращение, в котором рассказал, что ненавидит Трампа.

Фото США ФБР Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 15:58
«Человек психически нездоровый». Стрелявший в Трампа желал прославиться на весь мир
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Жажда славы и психические отклонения двигали стрелявшим в Дональда Трампа 20-летним молодым человеком. Еще до того, как взять в руки винтовку, он записал откровенное видеосообщение, в котором признался, что ненавидит бывшего американского лидера. Стрелок сильно нервничал, но всемирно известным все же стал, хоть и посмертно — спецслужбы его ликвидировали, а сам Трамп чудом выжил, отделавшись царапиной на ухе. Психологический портрет преступника 360.ru составил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Жажда славы и психические отклонения двигали стрелявшим в Дональда Трампа 20-летним молодым человеком. Еще до того, как взять в руки винтовку, он записал откровенное видеосообщение, в котором признался, что ненавидит бывшего американского лидера. Стрелок сильно нервничал, но всемирно известным все же стал, хоть и посмертно - спецслужбы его ликвидировали, а сам Трамп чудом выжил, отделавшись царапиной на ухе. Психологический портрет преступника 360.ru составил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Киллер с отклонениями «Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте, что? Вы взяли не того парня», - об этом заявил Томас Мэтью Крукс, сидя в автомобиле.

На лице молодого человека - весь спектр эмоций. Сначала он был серьезным, потом начал улыбаться, а после поднес камеру к лицу и перешел чуть ли не на шепот. С роликом ознакомился бывший оперативник Михаил Игнатов.

«Посмотрел на это видео. Вот мое впечатление на первый взгляд - человек психически нездоровый, у него однозначно есть какие-то отклонения психические. Я не могу поставить диагноз, потому что я не психиатр. Но по нему видно, что у него имеются какие-то нарушения психики», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил - поведение молодого человека говорит о том, что он явно желал прославиться. И славу это получил.

Убитый и знаменитый Американец очень хотел стать знаменитым. У него не получалось сделать это благодаря чему-то хорошему - и тогда он схватился за винтовку.

«По его поведению видно, что он хочет какой-то славы в обществе, хочет, наверное, прославить себя, показать, хочет себя проявить, чтобы о нем узнали. У него есть такая тяга к тому, чтобы стать публичным человеком», - объяснил Игнатов.

Он далек от мысли о том, что «такой психопат возьмет в руки оружие и пойдет на такое тяжкое преступление - особо тяжкое преступление, как убийство человека».

Собеседник 360.ru отметил, что молодого человека вряд ли заставляли пойти на преступление - такого персонажа не стоит особенно уговаривать.

«Он, как говорится, сам готов на все без всяких подсказок. Он сам решил на этой теме себя проявить, себя показать, себя попиарить, чтобы стать известной личностью <…> Решил эту ситуацию использовать, чтобы себя показать на всю страну. И даже уже не на всю страну, а уже на весь мир - думаю, что это видео облетело уже все страны», - констатировал эксперт.

Дональд Трамп после пережитого покушения призвал жителей США сплотиться. По мнению кандидата в президенты, именно сейчас следует «показать характер» и бороться со злом.

США Преступления Психология Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 15:48
МО Китая указало на нейтральность совместных патрулирований с РФ в Тихом океане
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
ВМС России и Китая проводят совместные патрулирования, не направленные против других стран. Об этом сообщила пресс-служба китайского оборонного ведомства.

Патрулирование также не имеет никакой связи с ситуацией в мире, его начали в соответствии с принятым ранее планом, указали в МО Китая. Маневры проходят в водах западной и северной частей Тихого океана.

«Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой», - подчеркнули в пресс-службе.

Корабли Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» приняли участие в учениях «Морское взаимодействие - 2024». Корветы прибыли в порт Чжаньцзян. Совместным патрулированием занимаются корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил НОАК. Практическая фаза учений пройдет с 15 по 17 июля.

Корабли Россия Китай
14 июля 2024, 15:34
Трамп призвал американцев проявить характер для победы над злом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американскому обществу необходимо сплотиться и противостоять злу. Такое заявление сделал переживший накануне покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп, его процитировали журналисты Associated Press.

«В этот момент, как никогда важно, чтобы мы были едины и проявили наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными, и не позволить злу одержать верх», - сказал он.

Политик выразил соболезнования семье погибшего во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Он добавил, что будет молиться за пострадавших зрителей.

В России также выразили соболезнования родственникам случайной жертвы киллера, пытавшегося застрелить Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ сочувствует и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

США Стрельба Покушение на Дональда Трампа

Новости по теме