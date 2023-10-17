Байдена предупредили о рисках для его безопасности при поездке в Израиль

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Угроза безопасности в ходе такой поездки стала очевидна в понедельник, когда сработали сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, в то время как Блинкен <…> встречался на военной базе с Нетаньяху», - добавили обозреватели.

Они напомнили, что это был второй за неделю визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль.

По мнению журналистов, поездка Байдена в эту страну «в такой критический момент» сопряжена с трудностями для его администрации и с точки зрения политики. Авторы материала констатировали, что политические риски пока сложно оценить, однако не исключено, что ситуацией воспользуется экс-лидер США Дональд Трамп.

Поездка Байдена в Израиль планируется на среду, 18 октября, сообщил Блинкен. В Израиле уже готовятся к этому визиту.