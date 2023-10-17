Байдена предупредили о рисках для его безопасности при поездке в Израиль
Поездка в Израиль, которую запланировал президент США Джо Байден, может угрожать его физической безопасности. На это указали журналисты The New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер.
Угроза безопасности в ходе такой поездки стала очевидна в понедельник, когда сработали сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, в то время как Блинкен <…> встречался на военной базе с Нетаньяху», - добавили обозреватели.
Они напомнили, что это был второй за неделю визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль.
По мнению журналистов, поездка Байдена в эту страну «в такой критический момент» сопряжена с трудностями для его администрации и с точки зрения политики. Авторы материала констатировали, что политические риски пока сложно оценить, однако не исключено, что ситуацией воспользуется экс-лидер США Дональд Трамп.
Поездка Байдена в Израиль планируется на среду, 18 октября, сообщил Блинкен. В Израиле уже готовятся к этому визиту.