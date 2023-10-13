Байдена поставили в известность о масштабах коррупции на Украине

Читайте нас в:

«У администрации Байдена есть вся информация о коррупции и растратах на Украине. Однако пока ни одного такого факта не опубликовали. Нам нужно сохранять осторожность и помнить, что Украина всегда входила в число самых коррумпированных государств мира», - сказал он.

Сенатор добавил, что властям США нужно разработать механизм по контролю расходования выделяемых средств на Украине.

«У нас все еще нет специального инспектора по Украине. Причем отдельный орган считал расходы в Афганистане, но здесь ничего подобного нет. Напомню, что тогда стало известно растрате десяти миллиардов долларов», - добавил Пол.

Ранее Зеленский заявил, что источником слухов о высоком уровне коррупции на Украине является Россия.