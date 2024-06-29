29 июня 2024, 08:54

Байдена попросили выйти из президентской гонки

Global Look Press
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Президент США Джо Байден не может продолжать участвовать в предвыборной гонке, ему следует прекратить кампанию по переизбранию. Об этом заявил редакционный совет газеты New York Times.

Такое обращение издание опубликовало после провальных дебатов Байдена с американским экс-лидером Дональдом Трампом.

«Самый ясный путь для демократов, чтобы побороть кандидата, характеризуемого своей ложью, - это быть честными с американским обществом: признать, что Байден не может продолжать свою гонку», - отметили в редакционном совете.

В газете предложили назначить нового кандидата от демократов, который сможет одолеть Трампа в предвыборной гонке. Редакция NYT подчеркнула, что глава государства выглядел на дебатах как «тень великого слуги народа» и не смог внятно донести до зрителей свои идеи. В издании добавили, что Байдену не удалось ответить на провокации его соперника.

«Неоднократно ему было трудно договаривать предложения до конца», - указали в газете.

Ранее выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь лидера США резонансной и выразили свою обеспокоенность.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 08:53
Пентагон заключил миллиардный контракт на создание комплексов ПВО Patriot
Global Look Press
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Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на создание комплексов противовоздушной обороны Patriot на 5,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны США.

Компания является одним из крупнейших оборонных подрядчиков. Работы пройдут в разных штатах, среди которых Алабама, Техас, Флорида. Количество планируемых к производству комплексов не называется. Контракт должен быть исполнен в срок до 30 июня 2027 года.

Ранее старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер обратил внимание на то, что увлечение Пентагона слишком сложной техникой не только не идет на пользу армии, но и приводит к катастрофическим последствиям. К примеру, в серии катастроф с V-22 Osprey только за два года погибли 20 американцев. При этом командование продолжает требовать большие суммы на закупки, фактически подрывающие эффективность вооруженных сил Соединенных Штатов, указал Грейзер.

США Пентагон ПВО
29 июня 2024, 08:18
Американский инвестор предсказал снятие санкций США против России
РИА «Новости»
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Экономические ограничения против Московской фондовой биржи имеют краткосрочный эффект, США снимут их в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» заявил американский инвестор Джим Роджерс.

«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», - указал эксперт.

Он отметил, что санкции ограничивают возможности бизнесменов инвестировать в страну, и эти меры не продлятся долго. Роджерс подчеркнул, что ограничения снимут, и все «вернется к своему нормальному положению».

Ранее США ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра. По мнению главного стратега инвесткомпании «Вектор Икс» Максима Худалова, из-за этого решения расширятся связи России и Китая. Он подчеркнул, что под ограничения попали многие китайские компании, которые теперь не смогут продолжать вести бизнес с западными партнерами.

Доцент кафедры экономической политики ИЭФ ГУУ Максим Чирков предположил, что валютная активность перейдет вместо доллара и евро на другие валюты. В качестве примера он назвал юани и дирхамы ОАЭ.

США Санкции Россия Экономика
29 июня 2024, 07:53
Washington Post представила список кандидатов на замену Байдену
Global Look Press
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Демократическая партия «прятала голову в песок» во время предвыборной кампании и не замечала проблем с состоянием президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета Washington Post.

По мнению журналистов, на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом выступление главы государства получилось настолько невыразительным и бессвязным, что ребром встал вопрос об альтернативных кандидатах на выборы в ноябре. Издание опубликовало список 10 кандидатур для замены Байдена.

На первое место газета поместила вице-президента Камалу Харрис, а вторую строчку заняла губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Журналисты назвали ее «реальной альтернативой и почти идеальной на бумаге». В список также вошли министр транспорта Пит Буттиджич, губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом и сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

Завершили перечень имена трех политиков: жена экс-президента Мишель Обама, сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Ранее дебаты Трампа и Байдена вызвали мировой резонанс. Оставшийся анонимным европейский дипломат заявил телеканалу CNN , что речь действующего президента США была слабой.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 07:27
Стали известны имена двух лидеров голосования на выборах президента Ирана
Global Look Press
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Бывший министр здравоохранения, реформист Масуд Пезешкиян занял лидирующие позиции на досрочных президентских выборах в Иране. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил представитель избирательного штаба республики Мохсен Эслами.

Он отметил, что Пезешкиян после подсчета 12 миллионов голосов опередил своего главного соперника - экс-секретаря Высшего совета безопасности, консерватора Саида Джалили. Представитель избирательного штаба подчеркнул, что за реформиста проголосовали пять миллионов граждан при обработке 32,2 тысячи бюллетеней из 58 тысяч избирательных участков. В то же время Джалили набрал 4,875 миллиона голосов.

Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой как минимум 50% избирателей. Если этого не произойдёт, 5 июля состоится второй тур.

Прием голосов на выборах в Иране уже завершили. Помимо Пезешкияна и Джалили, на должность главы государства претендовали еще два кандидата: спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади.

Иран Выборы Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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