Байдена попросили выйти из президентской гонки

Такое обращение издание опубликовало после провальных дебатов Байдена с американским экс-лидером Дональдом Трампом.

«Самый ясный путь для демократов, чтобы побороть кандидата, характеризуемого своей ложью, - это быть честными с американским обществом: признать, что Байден не может продолжать свою гонку», - отметили в редакционном совете.

В газете предложили назначить нового кандидата от демократов, который сможет одолеть Трампа в предвыборной гонке. Редакция NYT подчеркнула, что глава государства выглядел на дебатах как «тень великого слуги народа» и не смог внятно донести до зрителей свои идеи. В издании добавили, что Байдену не удалось ответить на провокации его соперника.

«Неоднократно ему было трудно договаривать предложения до конца», - указали в газете.

Ранее выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь лидера США резонансной и выразили свою обеспокоенность.