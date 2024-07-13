Байдена обвинили в грубом вмешательстве в дела Китая
Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.
«Тибет с древних времен был частью Китая. Дела Тибета являются чисто внутренними делами Китая и не допускают никакого внешнего вмешательства», - подчеркнули в министерстве.
Китайская сторона пригрозила Штатам решительными мерами ради защиты собственной безопасности, суверенитета и интересов развития страны.
Ранее Китай ввел ограничения против США из-за нарушения поддержки Тайваня. Под санкции попали шесть организаций, в том числе Anduril Industries и Maritime Tactical Systems. КНР также призвала американскую сторону прекратить дискредитацию , ведь ее действия нарушают международное право.
Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» - грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.