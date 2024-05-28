28 мая 2024, 06:13

Байдена обвинили в циничном принижении роли СССР в победе над фашизмом

Global Look Press
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Власти США в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны, заявил посол Анатолий Антонов в Telegram-канале дипведомства.

«Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов», - сказал он.

Антонов заявил, что ни одна страна не понесла в борьбе с гитлеровской Германией настолько же большие потери, как СССР. Погибли, напомнил дипломат, 27 миллионов человек. Он заявил, что в борьбе с фашизмом участвовала почти вся Европа.

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка спасла мир от фашизма, посол назвал выворачиванием, вбросом и психологической войной против России. Он провозгласил продолжение борьбы с искажением истории.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя аналогичное высказывание Байдена, назвал политика политическим проходимцем. Он заявил, что американский президент оскорбил российский народ.

США Дипломатия СССР ВОВ Войны Джо Байден
28 мая 2024, 01:58
Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля в Рафахе пройдет 28 мая
РИА «Новости»
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Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям удара израильской армии по лагерю палестинцев в Рафахе, состоится 28 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие пройдет в закрытом режиме. На нем обсудят гибель десятков палестинцев, находившихся в лагере беженцев.

«Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается завтра во второй половине дня», - сказал источник агентства.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ обязаны прекратить военную операцию в Рафахе , которая, как он подчеркнул, способна привести к уничтожению народа Палестины.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
28 мая 2024, 00:08
В США 100-летний жених и 102-летняя невеста попадут в Книгу рекордов Гиннесса
Freepik
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Самая старая пара сыграла свадьбу в Филадельфии в США, они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Жениху 100 лет, а невесте 102 года, суммарно их возраст превышает предыдущий рекорд, сообщил телеканал Fox News.

Берни Литтман и Марджори Фитерман познакомились в доме престарелых около 10 лет назад и стали встречаться. В прошлом у обоих были браки, Литтман прожил с супругой 65 лет, у них было двое детей, четверо внуков и девять правнуков. Родственники жениха обрадовались, что он нашел кого-то, кто поддержал его, особенно во время пандемии.

Венчавший новобрачных раввин отметил, что с их жизненным опытом любовь никуда не пропадет. Родственники пары подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, их общий возраст составил 202 года. Прежний рекорд - 194 года и 279 дней.

США Свадьбы Рекорды Книга рекордов Гиннесса
27 мая 2024, 23:23
Жены Штайнмайера и Макрона рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста в Берлине
РИА «Новости»
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Первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон во время совместного посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине неожиданно засмеялись. Об этом сообщила газета Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех - неизвестно», - написал автор публикации.

Эпизод произошел на второй день государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию. Глава государства вместе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером возложил венки в мемориальном комплексе и оставил запись в памятной книге.

В понедельник, 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Макрона о том, что западные государства «не ведут войну против России и ее народа». По ее словам, сейчас европейские страны уничтожают Украину и украинцев, и об этом французский лидер умолчал.

Германия Франция Холокост
27 мая 2024, 23:05
Подозреваемого в убийстве россиянина британца задержали в Таиланде
Pxhere
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Полиция Таиланда задержала британца, подозреваемого в убийстве россиянина. Об этом сообщил новостной сайт Pattaya News.

Нападение произошло во время вечеринки у бассейна на одной из вилл Паттайи. Англичанин ударил россиянина в лицо, из-за чего тот упал и ударился головой о бетонный пол. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место драки врачи привели россиянина в сознание, после чего его госпитализировали. Однако позже пострадавший скончался. Правоохранители опознали нападавшего по записям с камер видеонаблюдения. Британцу предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В марте полиция Таиланда обнаружила тело российского туриста , которого зарезали на острове Пхукет. Мужчина лежал в луже крови.

Драки Убийства Таиланд Мужчины Полиция

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