Байдена на саммите G20 выдали за главаря «Аль-Каиды»

В американской штате Флорида арестовали бывшую сотрудницу департамента по делам семьи и детей, заподозрив ее в жестоком обращении с 13-летней приемной дочерью. Ребенка нашли мертвым в одном подгузнике, сообщило издание Daily Mail.

Задержанная Диана Наташа Мак когда-то работала опекуном по назначению, представляя интересы тех, кто не мог самостоятельно о себе позаботиться. Она вызвала полицию в свой дом в гольф-клубе Sun 'n Lake of Sebring, сообщив о смерти приемной дочери. По ее словам, она обнаружила ее «лежащей без сознания» на полу.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мертвого ребенка на пороге дома. Тело подростка было истощенным и изувеченным, одетым в один лишь подгузник.

«Она была крайне истощена и явно недоедала. Ее тело было покрыто ранами на всех стадиях заживления, включая рваные раны, которые явно были нанесены недавно», - рассказал шериф Пол Блэкман.

В ходе расследования выяснилось, что Мак держала девочку привязанной к гаражной двери, никуда не выпуская. Она избивала ребенка и не кормила. Кроме того, у Мак было еще четверо детей, но она их успела вывезти в другой штат.

Сейчас ее задержали. Она находится под стражей без права на освобождение под залог.

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