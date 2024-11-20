20 ноября 2024, 03:21

Байдена на саммите G20 выдали за главаря «Аль-Каиды»

РИА «Новости»
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Во время трансляции саммита G20 в Рио-де-Жанейро бразильская телеведущая Ана Мария Брага случайно назвала президента США Джо Байдена основателем террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном. Неловкий момент попал в соцсеть X.

Брага ошиблась, перечисляя участников протокольных мероприятий на полях саммита. Она представила президента США бен Ладеном.

«Серия официальных фотографий - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», - сказала телеведущая.

Коллега поправил ее, и оба журналиста рассмеялись. Брага оправдалась тем, что сложно вести ранние эфиры.

Это не единственный курьезный случай с Байденом на саммите G20. После выступления он случайно забрел в тропический лес , а также не принял участие в съемке для общей фотографии.

*«Аль-Каида» - международная террористическая организация, запрещена в России.

США Бразилия Телевидение Джо Байден Саммит G20 в Бразилии
20 ноября 2024, 01:46
В США бывшая защитница детей заморила голодом приемную дочь
Freepik
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В американской штате Флорида арестовали бывшую сотрудницу департамента по делам семьи и детей, заподозрив ее в жестоком обращении с 13-летней приемной дочерью. Ребенка нашли мертвым в одном подгузнике, сообщило издание Daily Mail.

Задержанная Диана Наташа Мак когда-то работала опекуном по назначению, представляя интересы тех, кто не мог самостоятельно о себе позаботиться. Она вызвала полицию в свой дом в гольф-клубе Sun 'n Lake of Sebring, сообщив о смерти приемной дочери. По ее словам, она обнаружила ее «лежащей без сознания» на полу.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мертвого ребенка на пороге дома. Тело подростка было истощенным и изувеченным, одетым в один лишь подгузник.

«Она была крайне истощена и явно недоедала. Ее тело было покрыто ранами на всех стадиях заживления, включая рваные раны, которые явно были нанесены недавно», - рассказал шериф Пол Блэкман.

В ходе расследования выяснилось, что Мак держала девочку привязанной к гаражной двери, никуда не выпуская. Она избивала ребенка и не кормила. Кроме того, у Мак было еще четверо детей, но она их успела вывезти в другой штат.

Сейчас ее задержали. Она находится под стражей без права на освобождение под залог.

Ранее в США учительницу приговорили к тюрьме за совращение ученика.

США Смертность Убийства Дети Семья
19 ноября 2024, 17:39
Лавров удивился повышенному вниманию к его рукопожатию с Макроном
Global Look Press
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Приветствие представителей двух стран, между которыми есть противоречия, — абсолютно нормальная ситуация. Об этом в ходе пресс-конференции в Рио-Де-Жанейро заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.

Приветствие представителей двух стран, между которыми есть противоречия, - абсолютно нормальная ситуация. Об этом в ходе пресс-конференции в Рио-Де-Жанейро заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , комментируя рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что давно знаком с лидером Франции и ничего странного в том, чтобы поприветствовать его на публичном мероприятии, не увидел.

«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые они представляют, глубокие противоречия, но эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, абсолютно нормально поздороваться друг с другом», - заявил Лавров.

Министр добавил, что считает неадекватным поведение ряда западных дипломатов, которые шарахались от участников российской делегации в кулуарах.

О встрече Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на проходящем в Бразилии саммите G20 сообщило агентство Bloomberg, уточнив, что при встрече лидеры делегации двух стран пожали друг другу руки.

Встреча представителей 20 ведущих стран мира завершится во вторник, 19 ноября. Главной ее темой стали борьба с бедностью, вопросы экологии и поиски совместных решений перед глобальными вызовами и кризисами.

Саммиты Дипломатия Сергей Лавров Бразилия G20 Эммануэль Макрон
19 ноября 2024, 07:57
Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов
РИА «Новости»
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Одержавший победу на выборах президента США Дональда Трамп признался, что планирует реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и режима чрезвычайного положения. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.

«Правда!!!» - написал политик, подтверждая заявление главы организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Фиттон ранее отмечал, что новая администрация Белого дома под руководством Трампа хочет использовать военные активы для проведения депортаций и объявить режим ЧС.

Тема массовых депортаций для Трампа была одной из основных на предвыборной кампании. Он уже вводил режим ЧС в свой первый президентский срок, чтобы передать деньги Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Выборы президента США прошли 5 ноября, Трамп вернулся на пост спустя четыре года.

США Мигранты Дональд Трамп
19 ноября 2024, 02:09
Захарова высмеяла неистребимую тягу к гетто у Германии
РИА «Новости»
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Полиция Берлина посоветовала евреям и людям нетрадиционной сексуальной ориентации* избегать районов, где проживают «люди арабского происхождения, симпатизирующие террористическим группировкам». Сколько бы лет не прошло, а тяга к гетто в Европе неистребима, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, на остальных жителей Берлина полиции, вероятно, наплевать, как и в целом на безопасность столицы Германии.

Захарова задалась вопросом, почему немецкие правоохранители не способны обезвредить террористов, предположив, что все бюджетные деньги ушли президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Проходят столетия, меняются технологии, „развитая Европа“ переживает взлеты и падания, а тяга к гетто неистребима», - подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения в западных СМИ, что США, Франция и Великобритания разрешили Киеву бить поставленными ракетами ATACMS, SCALP и STORM SHADOW вглубь России.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Германия Терроризм Мария Захарова Россия МИД РФ

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