Байдена на саммите G20 выдали за главаря «Аль-Каиды»
Во время трансляции саммита G20 в Рио-де-Жанейро бразильская телеведущая Ана Мария Брага случайно назвала президента США Джо Байдена основателем террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном. Неловкий момент попал в соцсеть X.
Брага ошиблась, перечисляя участников протокольных мероприятий на полях саммита. Она представила президента США бен Ладеном.
«Серия официальных фотографий - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», - сказала телеведущая.
Коллега поправил ее, и оба журналиста рассмеялись. Брага оправдалась тем, что сложно вести ранние эфиры.
Это не единственный курьезный случай с Байденом на саммите G20. После выступления он случайно забрел в тропический лес , а также не принял участие в съемке для общей фотографии.
*«Аль-Каида» - международная террористическая организация, запрещена в России.