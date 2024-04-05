05 апреля 2024, 19:14

Байдена известили о землетрясении в штате Нью-Джерси

РИА «Новости»
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Президента США Джо Байдена проинформировали о землетрясении в штате Нью-Джерси. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер находится на «связи со своей командой, которая отслеживает потенциальные последствия» стихийного бедствия.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в штате Нью-Джерси. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.

Из-за землетрясения пришлось прервать заседание Совбеза ООН, которое проходило в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Японии рядом с Фукусимой, но толчки почувствовали и жители других префектур страны.

США Землетрясения Джо Байден
05 апреля 2024, 19:13
Слуцкий ответил на слова представителя Пентагона о милитаризации космоса
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Россия не планирует размещать оружие в космосе и держит на контроле ситуацию с точки зрения нейтрализации угроз. Об этом РИА «Новости» заявил председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он прокомментировал слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама, который заявил о диалоге с российской стороной по вопросам милитаризации космоса. Слуцкий рассказал, что Пентагон распространяет фейки и занимается беспочвенными обвинениями.

«У России не было и нет планов размещения в космосе вооружений», - подчеркнул политик.

Он добавил, что стана выступает против милитаризации космоса.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что администрация президента Джо Байдена рассчитывает на поддержку России по резолюции о ядерном оружии в космосе. По его словам, американская сторона разработала вместе с Японией документ, целью которого станет отказ от орбитального вооружения.

США Пентагон Россия Оружие Космос
05 апреля 2024, 18:41
Заседание СБ ООН прервали из-за землетрясения
РИА «Новости»
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Заседание Совбеза ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке ненадолго прервалось из-за тряски, похожей на землетрясение. Позже выяснилось, что возле города действительно зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5, а магнитуда землетрясения на западе от Манхэттена составила 4,8. Об этом написало РИА «Новости».

Тряску в зале Совбеза ощутили около 17:20 по московскому времени. Дипломаты и журналисты встревожились, звучали вопросы: «Что это было?». Ход заседания прервался на несколько секунд.

Последствия землетрясения оцениваются.

На Тайване 3 апреля произошло самое мощное землетрясение за 25 лет. Магнитуда составила 7,2. Известно о девяти погибших и 1038 пострадавших.

Позже, 4 апреля, землетрясение магнитудой 6,0 случилось в Японии. В ночь на четверг подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай (магнитуда - 5,5).

Нью-Йорк Землетрясения ООН
05 апреля 2024, 18:33
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
РИА «Новости»
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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства госбезопасности ПМР.

Это произошло в 14:35 5 апреля в шести километрах от границы с Украиной. Значительных повреждений и жертв нет. По данным министерства, целью удара была радиолокационная станция. Она получила незначительные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее, 4 апреля, молдавская погранслужба нашла части дрона возле населенного пункта Этулия-Влэдичены. Это был не первый такой инцидент.

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на территории страны и напомнил, что в прошлый раз такое произошло меньше двух месяцев назад: 17 февраля на юге Молдавии также нашли фрагменты упавшего беспилотника.

Беспилотники Молдавия Приднестровье
05 апреля 2024, 18:32
Западные санкции негативно скажутся на экспорте турецких товаров в Россию
Unsplash
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Уровень торговых отношений между Россией и Турцией может снизиться из-за западных санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент турецкого союза машиностроителей Кутлу Каравелиоглу предположил, что из-за ограничений продажи в Россию упадут на миллиард долларов из-за «быстро расширяющихся» санкционных списков со стороны США и Евросоюза.

Кроме того, на это может повлиять ужесточение экспортных мер в отношении товаров, якобы используемых в военных целях.

Ранее Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и двух компаний РФ. Их обвинили в якобы связях с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Введение ограничений Южной Кореей против России стало причиной вызова посла Ли До Хуна в российский МИД.

США Турция Санкции Южная Корея

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