Байдена известили о землетрясении в штате Нью-Джерси

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По ее словам, американский лидер находится на «связи со своей командой, которая отслеживает потенциальные последствия» стихийного бедствия.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в штате Нью-Джерси. Центр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.

Из-за землетрясения пришлось прервать заседание Совбеза ООН, которое проходило в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Японии рядом с Фукусимой, но толчки почувствовали и жители других префектур страны.