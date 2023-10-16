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Он призвал Белый дом раскрыть американцам правду о состоянии их вооруженных сил. По мнению Дона Болдука, власти утаили истинное положение дел. Поставки оружия на Украину истощили ее.

«За время пребывания у власти администрации Джо Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно», - заявил бывший военнослужащий.

Конфликт на Ближнем Востоке показал истинное отношение США к Украине , заявил журналист Джон Лайонс. Конгресс отказал в новом финансировании киевского режима, в то время как Израилю предложили срочный пакет военной помощи.