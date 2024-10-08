08 октября 2024, 22:37

Байден жестко оскорблял Путина в беседах с советниками

РИА «Новости»
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Известный американский журналист-расследователь Боб Вудворд (Роберт Апшер Вудворд) рассказал, как президент США Джо Байден называл мировых лидеров в личных беседах. Об этом он написал в своей книге «Война», сообщил CNN.

После начала спецоперации во время общения с американскими чиновниками Байден назвал президента России Владимира Путина «злом», а кандидата в президенты США Дональда Трампа - «гребаным уродом».

«Этот чертов Путин. Мы имеем дело с воплощением зла», - привел журналист слова американского лидера.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «плохим парнем».

Ранее Байден также жестко высказался в адрес Путина во время речи об экологическом кризисе. Американский лидер заявил, что президент России заставляет «беспокоиться о ядерном конфликте».

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден Биньямин Нетаньяху
08 октября 2024, 18:09
Банки Китая нашли новый способ сотрудничества с российскими клиентами
РИА «Новости»
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Приграничные банки Китая начали направлять своим клиентам перечень российских банков со счетами LORO и НОСТРО. В контексте американских санкций такое сотрудничество кредитных организаций является вполне законным, поскольку у США нет рычагов воздействия на банки КНР, объяснил 360.ru экономист Михаил Беляев.

Ранее в Сети появилась информация, что российские юрлица могут отправить деньги в китайский банк со своего счета, если у своего российского банка есть счет НОСТРО (ЛОРО для китайского банка).

«Не хочу называть это лазейкой, поскольку в таком случае речь о пути не вполне законном. Действия США абсолютно незаконные, не вписываются ни в какие рамки международных отношений. Поэтому лазейкой я называть это не хочу. Поэтому это обычная операция, когда США пытаются препятствовать нашим действиям», - сказал Беляев.

Финансист отметил, что счета НОСТРО указывают на то, что между банками есть корреспондентские отношения, по которым осуществляются расчеты между странами.

«Они открывают их для того, чтобы мы могли беспрепятственно взаимодействовать. США могут воздействовать на Китай только в том случае, если эти банки втянуты в международный финансовый рынок, чтобы поставить для них неудобные условия, что они окажутся вынуждены отказаться от этих операций», - уточнил он.

Беляев добавил, что в указанном случае речь идет про банки второго и третьего эшелона, которые преимущественно опираются на внутренние операции и к сделкам с мировым капиталом они отношения не имеют.

«Тут и скрывать ничего не надо, это законная операция, которая укладывается в отношения между банками. У американцев рычагов воздействия на это нет», - заключил экономист.

Ранее в США решили запретить программное обеспечение и начинку из Китая и России для авто.

США Банки Санкции Китай
08 октября 2024, 14:12
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова
РИА «Новости»
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Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и сами войска РХБЗ. Об этом сообщила пресс-служба британского Минфина.

Рестрикции также коснулись 27-го Центрального научно-исследовательского института и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны Российской Федерации.

Документ предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы были вовлечены или участвуют в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием.

Ранее Кириллов сообщал, что украинские националисты подготовили совершение провокации с применением отравляющих веществ для последующего обвинения в этом российских военных.

Во вторник Евросоюз утвердил новый механизм санкций против России.

Великобритания Санкции Россия
08 октября 2024, 08:50
Куба захотела стать страной-партнером БРИКС
РИА «Новости»
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Правительство Кубы с официальной просьбой обратилось к президенту России Владимиру Путину о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера. Об этом в социальной сети X сообщил генеральный директор МИД республики по двусторонним вопросам Карлос Перейра.

«Куба в письме президенту России Владимиру Путину официально обратилась с просьбой о включении в БРИКС в роли „страны-партнера“. Путин является председателем объединения, укрепляющего свои позиции в качестве ключевого игрока глобальной геополитики и надежды для Глобального Юга», - написал он.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли отмечал, что РФ рассчитывает на присутствие делегации Кубы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Он напомнил, что президент страны Мигель Диас-Канель уже получил приглашение от Путина.

Ранее стало известно, что о желании присоединиться к БРИКС заявила Сирия.

Куба Россия БРИКС
08 октября 2024, 08:27
«Хезболла» ударила по израильской военной базе под Тель-Авивом
РИА «Новости»
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Движение «Хезболла» ударило по нескольким военным объектам в северной части Израиля. Основной целью стала база израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом. Об этом сообщили в Telegram-канале движения.

«Силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот», - указали в публикации.

Операцию провели в защиту Ливана и его народа в ответ «на варварские бомбардировки израильской авиации».

Также представители движения обстреляли несколько поселений. В Авивиме, Дальтоне и Йироне работали сирены воздушной тревоги. Накануне вечером «Хезболла» ударила по военным объектам в северной части города Хайфа. Для атаки организация использовала баллистические ракеты.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, после очередных ударов израильской авиации на связь не выходил командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. Собеседники агентство отметили, что офицер отправился в Ливан после гибели Насраллы.

Израиль Ракеты Военные «Хезболла»

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