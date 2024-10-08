Байден жестко оскорблял Путина в беседах с советниками

Приграничные банки Китая начали направлять своим клиентам перечень российских банков со счетами LORO и НОСТРО. В контексте американских санкций такое сотрудничество кредитных организаций является вполне законным, поскольку у США нет рычагов воздействия на банки КНР, объяснил 360.ru экономист Михаил Беляев.

Ранее в Сети появилась информация, что российские юрлица могут отправить деньги в китайский банк со своего счета, если у своего российского банка есть счет НОСТРО (ЛОРО для китайского банка).

«Не хочу называть это лазейкой, поскольку в таком случае речь о пути не вполне законном. Действия США абсолютно незаконные, не вписываются ни в какие рамки международных отношений. Поэтому лазейкой я называть это не хочу. Поэтому это обычная операция, когда США пытаются препятствовать нашим действиям», - сказал Беляев.

Финансист отметил, что счета НОСТРО указывают на то, что между банками есть корреспондентские отношения, по которым осуществляются расчеты между странами.

«Они открывают их для того, чтобы мы могли беспрепятственно взаимодействовать. США могут воздействовать на Китай только в том случае, если эти банки втянуты в международный финансовый рынок, чтобы поставить для них неудобные условия, что они окажутся вынуждены отказаться от этих операций», - уточнил он.

Беляев добавил, что в указанном случае речь идет про банки второго и третьего эшелона, которые преимущественно опираются на внутренние операции и к сделкам с мировым капиталом они отношения не имеют.

«Тут и скрывать ничего не надо, это законная операция, которая укладывается в отношения между банками. У американцев рычагов воздействия на это нет», - заключил экономист.

Ранее в США решили запретить программное обеспечение и начинку из Китая и России для авто.