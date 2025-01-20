Байден заявил в последний рабочий день, что никуда не уходит

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», - сказал он.

Во время первого выступления Байден неоднократно запнулся, заявив, что он из «стального» штата Делавэр, который обанкротился, и из штата Пенсильвания, где «тоже все было не очень».

Потом заявил прихожанам, что южные части его штата также смешно разговаривали. На этом странности не закончились. Во время первого выступления Байден всматривался в карточки в своих руках.

Более уверенно он себя почувствовал на втором собрании, когда стоял напротив телесуфлера и с темнокожими хористками за спиной.

Несколько дней назад Байден выступил на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне, где произнес набор бессвязных выражений , пытаясь сформулировать критику в адрес российского президента Владимира Путина.