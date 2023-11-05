05 ноября 2023, 01:02

Байден заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в Газе

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден сообщил о продвижении в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявил пресс-пул Белого дома, сопровождающий президента США в штате Делавэр, где Байден проводит выходные, передал ТАСС.

Журналисты спросили главу Штатов, есть ли положительная динамика в вопросе предоставления гуманитарной паузы в анклаве, на что тот показал большой палец вверх и ответил: «Да».

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб заявила, что американцы припомнят Байдену его позицию по сектору Газа, если он не потребует еврейское государство прекратить огонь.

Она опубликовала видео с кадрами последствий ударов ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ред.) по анклаву. На ролике появился нынешний лидер Штатов, поддерживающий израильскую сторону, погибшие палестинские дети и кадры с митингов в поддержку Палестины.

Байден призвал взять гуманитарную паузу для эвакуации пленных в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху исключил возможность перемирия в анклаве без освобождения заложников.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 01:30
«Своего рода коктейли Молотова». Появились подробности о вооруженном мужчине в аэропорту Гамбурга
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Вооруженный мужчина, проникший в аэропорт Гамбурга, бросил два коктейля Молотова из автомобиля. Об этом сообщило издание Bild.

«Он выбросил из машины две горящие бутылки, „своего рода коктейли Молотова“, сообщил Томас Герберт, представитель федеральной полиции. В целях безопасности пожарные облили самолет водой», - сказано в публикации.

Ранее стало известно о закрытии аэропорта из-за неизвестного человека с оружием, который выехал на перрон. Как сообщили журналисты, на место ЧП прибыли полицейские и начали крупную операцию против мужчины. По некоторым данным в машине у правонарушителя могут сидеть двое детей, которых он взял в заложники.

Еще 9 октября в аэропорту Гамбурга случилась еще одна похожая история. Работу воздушной гавани приостановили из-за вероятного теракта на борту самолета, прибывшего из Ирана. Немецкие полицейские получили сообщение об этом по электронной почте.

Германия Самолеты
05 ноября 2023, 00:43
Более 60 заложников стали жертвами ударов ЦАХАЛ по сектору Газа — ХАМАС
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Жертвами ударов израильской армии за время обострения конфликта стали более 60 заложников. Об этом заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», его слова привело РИА «Новости».

«С 7 октября и по настоящий момент сионистские (израильские - прим. ред.) обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», - говорится в сообщении ХАМАС.

В сообщении отметили, что добраться до останков погибших заложников вряд ли получится, ЦАХАЛ не прекращает атаковать сектор Газа.

Движение ХАМАС предложило властям Израиля обменять всех заложников, в том числе военнослужащих, на заключенных. Представитель палестинцев Гази Хамад призвал Израиль заключить соглашение.

Россия достигла прогресса в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников. Ситуация осложняется тем, что для освобождения пленных требуется согласование нескольких сторон.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 00:21
Аэропорт в Гамбурге закрыли из-за выехавшего на перрон вооруженного человека
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Аэропорт в Гамбурге закрыли в субботу вечером из-за выехавшего на перрон вооруженного человека. Авиасообщение немедленно прекратили, сообщило издание Bild.

«Неизвестного видели в транспортном средстве перед терминалом № 1. Он прорвал на автомобиле барьер безопасности и вылетел на перрон», - говорится в сообщении.

По данным немецкого издания, авиационное сообщение в воздушной гавани немедленно прекратили. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Другие детали инцидента пока не сообщаются. Официальной информации не поступало.

В Австралии в аэропорту Канберры пассажирка выбежала на взлетную полосу, когда воздушное судно должно было взлетать. Оказалось, женщина опоздала на рейс и таким образом пыталась привлечь внимание пилотов. Нарушительницу задержала полиция.

Германия Терроризм
05 ноября 2023, 00:00
Взрывы в подконтрольной Киеву части Херсона прозвучали уже в пятый раз за сутки — СМИ
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В подконтрольной Киеву части Херсона уже в пятый раз за сутки раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Другие подробности случившегося пока не раскрывали. Воздушную тревогу в этих районах тоже не объявляли.

Еще 2 ноября взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области Украины. Местные СМИ сообщили о работе противовоздушной обороны. Также журналисты заявили о летящих в сторону Николаевской области «Геранях». По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены гудели в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

За день до этого взрывы услышали жители Полтавской области. Также в этот день в половине украинских регионах объявили воздушную тревогу: Киевской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Черновицкой, Кировоградской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Также 31 октября появились сообщения о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. Очевидцы рассказали о приближении беспилотников к регионам.

Взрывы Украина

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