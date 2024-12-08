Байден заявил о планах взаимодействовать с новыми властями Сирии

«Это историческое окно возможностей для многострадального сирийского народа построить светлое будущее в своей стране. Это также время риска и неопределенности», - сказал он.

По словам Байдена, в Белом доме будут работать над тем, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии, сделав ее «суверенной и независимой». Также он подчеркнул, что оценка властей и оппозиции в Сирии будет опираться на их действия, а не только на слова.

В воскресенье, 8 декабря, сирийская оппозиция захватила Дамаск и объявила о свержении правления Башара Асада. Позже стало известно, что он вместе со своей семьей прибыл в Москву, где запросил политическое убежище.