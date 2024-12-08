08 декабря 2024, 22:41

Байден заявил о планах взаимодействовать с новыми властями Сирии

РИА «Новости»
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Власти США продолжат взаимодействовать с Сирией, в том числе с сирийской вооруженной оппозицией, которая пришла к власти. Об этом действующий американский президент Джо Байден заявил в интервью NBC News.

«Это историческое окно возможностей для многострадального сирийского народа построить светлое будущее в своей стране. Это также время риска и неопределенности», - сказал он.

По словам Байдена, в Белом доме будут работать над тем, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии, сделав ее «суверенной и независимой». Также он подчеркнул, что оценка властей и оппозиции в Сирии будет опираться на их действия, а не только на слова.

В воскресенье, 8 декабря, сирийская оппозиция захватила Дамаск и объявила о свержении правления Башара Асада. Позже стало известно, что он вместе со своей семьей прибыл в Москву, где запросил политическое убежище.

США Сирия Джо Байден Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 22:54
Израиль получил два объекта России в Сирии — СМИ
РИА «Новости»
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Ради защиты мирных жителей Россия могла передать Израилю свои объекты в сельской местности в сирийской провинции Даръа, включая наблюдательный пункт. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Источники телеканала заявили, что российская сторона предоставила ЦАХАЛ два объекта в Даръа ради защиты мирного населения. Один из них - наблюдательный пункт на горе Таль-эль-Хара, который считается самой высокой точкой в провинции. Информацию о втором объекте собеседники телеканала Al Arabiya не уточнили.

В связи с напряженной обстановкой израильская армия ввела комендантский час в пяти городах в буферной зоне, прилегающей к Голанским высотам. По информации телеканала, ЦАХАЛ после отставки президента Сирии Башара Асада и вывода правительственных войск взяла под контроль некоторые объекты на линии прекращения огня с Сирией в горном массиве Джебель-эш-Шейх.

После того, как вооруженные сирийские оппозиционеры прорвались в Дамаск, армия Израиля нанесла удар по исследовательскому центру в квартале Кфар-Сус. Таким способом военные хотели предотвратить попадание находившегося там оружия в руки повстанцев.

Израиль Сирия Россия Наступление боевиков на севере Сирии Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 22:36
Захарова посоветовала Reuters опровергнуть новость о смерти Асада
РИА «Новости»
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Западные журналисты поспешили сообщить о гибели экс-президента Сирии Башара Асада. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посоветовала им дать опровержение.

«Интересно, сообщившее о „хайли-лайкли“ кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет?» - заявила она.

Захарова напомнила, что Запад рьяно боролся с фейками. Однако новость о гибели Асада как раз являлась дезинформацией.

Асад сложил полномочия президента после того, как вооруженные оппозиционеры вошли в Дамаск. Вопреки слухам об отъезде в Африку он вместе с семьей направился в Москву и получил политическое убежище.

На Западе знали о планах сирийских повстанцев. Избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что они попытаются свергнуть Асада. Сирийский лидер, по информации журналистов, просил Белый дом о помощи.

Сирия Журналистика Мария Захарова МИД РФ Наступление боевиков на севере Сирии Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 22:21
Эрдоган назвал двух самых опытных мировых политиков. Один из них — Путин
РИА «Новости»
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Президентам России и Турции следует продолжать диалог, ведь они остались самыми опытными в мировой политике. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал об этом на встрече с молодежью в провинции Газиантеп, сообщило агентство Anadolu.

«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я - это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же - господина Путина», - сказал он.

Все остальные опытные политики, по словам Эрдогана, ушли. Он призвал продолжать политический диалог.

За последний месяц Путин и Эрдоган общались по телефону, по меньшей мере, два раза. Они обсудили продвижение вооруженных оппозиционных группировок в Сирии , совместную работу в рамках Астанинского процесса, другие вопросы международной повестки и торгово-экономическое сотрудничество России с Турцией.

В октябре на саммите БРИКС в Казани политики встретились лично. Незадолго до этого Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и подарил ему вазу.

Реджеп Эрдоган Владимир Путин
08 декабря 2024, 21:57
«Руки у вас в крови». Сербы устроили протесты в Нови-Саде
РИА «Новости»
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В сербском городе Нови-Сад прошла акция протеста против мэра Милана Джурича и в память о погибших при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале. Оппозиционеры разлили по улице красную краску, сообщил Danas.

Митингующие устроили минуту молчания и перекрыли улицу Жарка Зренянина. Они разлили возле здания Национального собрания красную краску, символизирующую кровь, и нарисовали ею разные лозунги. Среди них «Убийцы» и «Руки у вас в крови».

Организаторы заявили, что национальное собрание утратило легитимность из-за дебатов по поводу увольнения мэра Джурича. Они зачитали письмо арестованного профессора и депутата Радивоя Йововича, который призвал объявить градоначальнику импичмент. После акции перед зданием активисты устроили шествие к кампусу университета, чтобы поддержать заблокировавшихся там студентов.

Обрушение козырька на вокзале произошло 1 ноября, погибли 14 человек. Участники предыдущей акции протеста оставили на здании нацсобрания красные отпечатки ладоней и облили его нечистотами.

Протесты Сербия Беспорядки Митинги

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